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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 941 100 осіб (+950 за добу), 10 677 танків, 26 649 артсистем, 22 271 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 941 100 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 941100 (+950) осіб,

танків - 10677 (+1) од,

бойових броньованих машин - 22271 (+5) од,

артилерійських систем - 26649 (+49) од,

РСЗВ - 1368 (+0) од,

засоби ППО - 1139 (+0) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33240 (+64),

крилаті ракети - 3148 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 45274 (+112) од,

спеціальна техніка - 3859 (+1)

ліквідація російських військових

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17373) Генштаб ЗС (6574) ліквідація (3920) знищення (7235)


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Топ коментарі
+12
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.04.2025 07:40
+12
В гадалки на ринку кожного ранку питають. Але то якась дуже поінформована гадалка, з фото-відео- фіксацією, з подвійними підтвердженнями. Коротше, вже 3 роки та гадалка дає настільки достовірну інформацію, що в кацапів і зрадойобів срака підгоряє напрочуд файно. Але зробити нічого не можуть - ото тільки дебільні питання ставити - все шукають ту гадалку, бо какашенкову теж хочеться достовірно щось белькотіти, а не відверту пургу нести...
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20.04.2025 08:29
+4
Ну так, я теж пам'ятаю стовідсоткову інформацію, що "жаримо шашлики, не панікуйте, в Багдадє все спокійно, війни небуде.."
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20.04.2025 08:36
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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20.04.2025 07:40 Відповісти
В гадалки на ринку кожного ранку питають. Але то якась дуже поінформована гадалка, з фото-відео- фіксацією, з подвійними підтвердженнями. Коротше, вже 3 роки та гадалка дає настільки достовірну інформацію, що в кацапів і зрадойобів срака підгоряє напрочуд файно. Але зробити нічого не можуть - ото тільки дебільні питання ставити - все шукають ту гадалку, бо какашенкову теж хочеться достовірно щось белькотіти, а не відверту пургу нести...
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20.04.2025 08:29 Відповісти
Ну так, я теж пам'ятаю стовідсоткову інформацію, що "жаримо шашлики, не панікуйте, в Багдадє все спокійно, війни небуде.."
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20.04.2025 08:36 Відповісти
В того джерела інформації інші цифри. Приблизно як в канашенкова.
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20.04.2025 09:37 Відповісти
как-то по скромному вчера всё прошло
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20.04.2025 09:09 Відповісти
Х*йло об'явив Пасхальне перемир'я.
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20.04.2025 09:40 Відповісти
Пасхальне перемир'я - воно таке - мирно бігли - мирно здохли...
Померлі в Пасху потрапляють до Раю.
Щось мало бажаючих орків до раю попасти...
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20.04.2025 15:54 Відповісти
Пасхальне перегрупування
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20.04.2025 10:31 Відповісти
А накабздон с лизааєтай старалися, пасачки с бражкой делали...
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20.04.2025 11:09 Відповісти
 
 