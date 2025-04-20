Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 941 100 осіб (+950 за добу), 10 677 танків, 26 649 артсистем, 22 271 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 941 100 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 941100 (+950) осіб,
танків - 10677 (+1) од,
бойових броньованих машин - 22271 (+5) од,
артилерійських систем - 26649 (+49) од,
РСЗВ - 1368 (+0) од,
засоби ППО - 1139 (+0) од,
літаків - 370 (+0) од,
гелікоптерів - 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33240 (+64),
крилаті ракети - 3148 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 45274 (+112) од,
спеціальна техніка - 3859 (+1)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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