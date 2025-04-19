Ворог активно намагається штурмувати центральну частину Торецька, - ОТУ "Луганськ"

Минулої доби в операційній зоні ОТУ "Луганськ" відбулося 34 бойові зіткнення, переважна кількість - на Торецькому напрямку. Окупанти також намагалися провести дві штурмові дії в напрямку міста Часів Яр і дві на Сіверському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

"Ворог активно намагається штурмувати центральну частину Торецька, а також проводить активні штурмові дії в напрямку населених пунктів Дачне, Кримське з застосуванням мототехніки", - сказав Запорожець.

За його словами, минулої доби було знищено 29 одиниць мототехніки, більшість у північній частині Торецького напрямку. Тактика ворога наступна: рухаються групи по 3-5 мотоциклів, по центру їде по центру їх прикриває від наших дронів мотоцикл з РЕБом.

"Крім того, ворог в тилу проводить тренування на мотоциклах, є навіть таке розмежування, як мотоцикліст-штурмовик, мотоцикліст-мінер, мотоцикліст-евакуатор. Тобто ворог думаю, що це панацея під час наступальних дій. Головна мета таких підрозділів - просування через поля і захоплення невеликих населених пунктів, щоб закріпитися і стримувати тиск Сил оборони України", - сказав Запорожець.

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Речник зазначив, що не фіксується масового переміщення або залучення нових російських підрозділів на цій ділянці фронту.

Запорожець відзначив, що росіяни продовжують активно застосовувати КАБи, особливо в напрямку Костянтинівки, але останнім часом додалися ще й "Шахеди". Вчора ворог вдень атакував ними місто Слов’янськ.