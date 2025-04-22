Войска РФ пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя и Богатиря, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 21 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Загрызово.

"На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надия, Грековка, Новомихайловка, Новое, Торское и Колодязи. Украинские защитники все вражеские атаки отбили, не допустив ухудшения положения.

На Северском направлении противник атаковал в районе Верхнекаменского. Вражеские штурмовые действия наши защитники отбили", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Ступочек, Маркового, Часова Яра, Дилиевки, Дачного, Петровки и Торецка. Штурмовые действия врага отражены, потерь наших позиций не допущено.

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"Армия агрессора не оставляет попыток атаковать на Покровском направлении. Враг атаковал наши оборонительные укрепления в раойнах Елизаветовки, Новоторецкого, Сухого Яра, Променя, Котлиного, Троицкого, Лисовки, Новоалександровки, Успеновки и Андреевки. В результате боевых столкновений наши защитники уничтожили пять бронемашин, один автомобиль, два квадроцикла и четыре мотоцикла. Все атаки противника отбиты", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

По данным ОСГВ "Хортица", на Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Богатиря. Вражеские штурмы наши защитники отбили. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

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