Уничтожена техника врага на Покровском направлении. Войска РФ хотят выйти на админграницу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 22 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил обороны в Волчанске и возобновил наступление на Липцы. Успехов не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении российская армия безуспешно пыталась улучшить свое тактическое положение возле Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали возле населенных пунктов Грековка, Новосергиевка, Ольговка и Новомихайловка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По информации ОСГВ "Хортиця", на Сиверском направлении противник атаковал в районе Григорьевки и Верхнекаменского. Успеха не имел.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Ступочек, Майского, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Дачного, Петровки, Крымского и Торецка. Атаки врага отбиты, потерь наших позиций не допущено", - говорится в сообщении.

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Также ОСГВ "Хортиця" отмечает, что вражеская армия продолжает атаковать на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлино, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки, Новоалександровки и Андреевки. В результате боевых столкновений наши защитники уничтожили один легковой автомобиль, два квадроцикла и пять мотоциклов. Все вражеские атаки отбиты, потерь наших позиций не допущено. Противник не оставляет попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Багатыря. Штурмовые действия противника наши защитники отбили. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая живую силу и технику противника.

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Ранее в ОСГВ "Хортиця" информировали, что войска РФ пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя и Багатыря.