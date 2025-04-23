Враг пытался вклиниться в нашу оборону на Лиманском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

В общем, за прошедшие сутки, 22 апреля 2025 года, на фронте было зафиксировано 144 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 125 авиаударов, сбросив 242 КАБ. Кроме этого, совершил 6019 обстрелов, в том числе 150 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2800 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Бояро-Лежачи, Петрушевка, Угроиды, Миропольское, Проходы Сумской области; Покровск, Удачное, Новониколаевка, Сухой Яр, Заря, Водяное, Гродовка, Красный Яр, Алексеевка, Новопавловка, Багатырь, Новополь, Александро-Калиново, Яблоновка, Ялта Донецкой области; Беляковка Днепропетровской области; Запорожье, Гуляйполе, Новодаровка, Лобковое, Каменское, Степногорск Запорожской области; Ивановка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства, средство ПВО и пункт управления противника.

Генштаб напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 11 боевых бронированных машин, 85 артиллерийских систем, одну РСЗО, средство ПВО, 138 БПЛА оперативно-тактического уровня, 163 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Надия, Новомихайловка и в направлениях Ольговки, Глущенково и Новосергиевки.

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На Сиверском направлении враг совершил три попытки идти вперед в районах Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Ступочек, Белой Горы и в сторону Майского.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Дачного, Дружбы, Торецка и в направлении Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Березовка, Котляровка, Преображенка, Новоукраинка, Шевченко, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Новопавловка, Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка", - говорится в сводке.

Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 17 атак в районах вблизи Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз шли вперед на позиции наших защитников вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток.

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На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 15 авиаударов, сбросив при этом 36 КАБ, совершил 344 обстрела, семь из которых - из РСЗО. Украинские защитники остановили 22 штурмовых действия захватчиков", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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