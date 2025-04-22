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Новости Обновление карты DeepState
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Россияне продвинулись возле Сухой Балки и Ясенового на Донетчине, - КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области - возле Сухой Балки и Ясенового.

Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Сухой Балки и Ясенового", - говорится в сообщении.

обновление карты

обновление карты

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Автор: 

Донецкая область (9656) боевые действия (4053) Бахмутский район (383) Покровский район (561) Сухая Балка (4) Ясеновое (6) DeepState (96)


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