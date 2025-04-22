Россияне продвинулись возле Сухой Балки и Ясенового на Донетчине, - КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области - возле Сухой Балки и Ясенового.
Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Сухой Балки и Ясенового", - говорится в сообщении.
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