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Росіяни просунулися біля Сухої Балки та Ясенового на Донеччині, - КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині - біля Сухої Балки та Ясенового.
Про це повідомляють аналітики моніторингово проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Сухої Балки та Ясенового", - йдеться у повідомленні.
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