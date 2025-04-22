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Новини Оновлення мапи DeepState
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Росіяни просунулися біля Сухої Балки та Ясенового на Донеччині, - КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині - біля Сухої Балки та Ясенового.

Про це повідомляють аналітики моніторингово проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Сухої Балки та Ясенового", - йдеться у повідомленні.

оновлення мапи

оновлення мапи

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Автор: 

Донецька область (8467) бойові дії (3808) Бахмутський район (387) Покровський район (570) Суха Балка (4) Ясенове (6) DeepState (99)


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