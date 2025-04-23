Общие боевые потери РФ с начала войны - около 944 270 человек (+1210 за сутки), 10 691 танк, 26 774 артсистемы, 22 307 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 944 270 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 944 270 (+1210) человек,

танков - 10 691 (+8) единица,

боевых бронированных машин - 22 307 (+11) единиц,

артиллерийских систем - 26 774 (+85) единицы,

РСЗО - 1368 (+1) единиц,

средств ПВО - 1141 (+1) единица,

самолетов - 370 (+0) единиц,

вертолетов - 335 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 33 526 (+138) единиц,

крылатых ракет - 3148 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 45 621 (+163) единица,

специальной техники - 3860 (+1) единиц.

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.