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Новини Фото Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 944 270 осіб (+1210 за добу), 10 691 танк, 26 774 артсистеми, 22 307 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 944 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 23.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 944270 (+1210) осіб,

танків - 10691 (+8) од,

бойових броньованих машин - 22307 (+11) од,

артилерійських систем - 26774 (+85) од,

РСЗВ - 1368 (+1) од,

засоби ППО - 1141 (+1) од,

літаків - 370 (+0) од,

гелікоптерів - 335 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33526 (+138),

крилаті ракети - 3148 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 45621 (+163) од,

спеціальна техніка - 3860 (+1)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 31 ОМБр знищили 16 ворожих мотоциклів та ліквідували кілька груп російської піхоти. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17388) Генштаб ЗС (6578) ліквідація (3924) знищення (7243)


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Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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23.04.2025 08:01 Відповісти
Не погано по артилерії та залізу взагалом...
Героям слава!,!
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23.04.2025 08:30 Відповісти
Минув 4081 день москальсько-української війни.
270!! одиниць знищеної техніки та 1210 чумардосів за день.
Логістика та арта супер, броня присутня.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 944 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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23.04.2025 08:46 Відповісти
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23.04.2025 08:50 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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23.04.2025 09:02 Відповісти
Зараз така гіперактивність стосовно заморозок та перемирій, бо скоро в інформаційному просторі може з'явитися слово "мільйон", а це вже не просто кількість, а якість, української нації...
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23.04.2025 09:07 Відповісти
Може поясниш?
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23.04.2025 10:54 Відповісти
Дані за І СВ:
"ИсточникПогибло солдат и офицеровРанено солдат и офицеровПленные солдаты и офицерыданные ГУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F) Генерального штаба 3.X.1917511 068 убитых и 264 301 пропавших без вести, всего = 775 3693 223 508https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-:2-54 [Комм. 2]2 043 548данные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ЦСУ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР, 1925 г.626 440https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-:3-55 [Комм. 3] убитых и 228 828 пропавших без вести, всего = 855 2682 754 202https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-:4-56 [Комм. 4]3 409 443расчёты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB) Н. Н. Головина, 1939 г.1 300 000https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-:5-57 [Комм. 5]3 850 000https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-:6-58 [Комм. 6]2 417 000" https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
Порівнюй!
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23.04.2025 13:17 Відповісти
От і відновився звичний темп нарізки кацапів після фейкового перемир'я, бо москалі вже почали хвилюватися, що запізняться на концерт.
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23.04.2025 12:48 Відповісти
 
 