Ворог намагався передислокувати особовий склад через Оскіл та прорвати нашу оборону в районі Костянтинополя, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 20 квітня 2025 року, на Харківському напрямку противник намагався прорвати наші оборонні рубежі поблизу населеного пункту Красне Перше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку ворог намагався атакувати в районі Голубівки. Також ворожа армія здійснила спроби передислокувати на правий берег річки Оскіл додатковий особовий склад. Однак через несправність переправи, російська армія змушена була відтермінувати переміщення своїх військ.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку противник атакував біля населених пунктів Надія, Греківка та Колодязі. Штурмові дії ворога відбито, втрат наших позицій і погіршення тактичного положення не допущено.

"На Сіверському напрямку російська армія здійснювала штурмові дії у районі Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Всі ворожі атаки відбито, втрат позицій не допущено.

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На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Ступочок, Білої Гори, Часового Яру, Дружби, Торецька та Леонідівки. Всі ворожі атаки наші захисники відбили, втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Покровському напрямку російська армія продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоторецького, Лисівки, Удачного, Олексіївки, Новоолександрівки, Успенівки та Андріївки. Погіршення тактичного положення не допущено.

"На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Одрадного та Скудного. У напрямку населеного пункту Багатир підступний ворог атакував наші оборонні укріплення на двох мотоциклах. Внаслідок вогневого пливу ворожу мототехніку знищено разом з особовим складом. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога", - резюмують в ОСУВ "Хортиця".

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