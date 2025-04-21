Враг пытался передислоцировать личный состав через Оскол и прорвать нашу оборону в районе Константинополя, - ОСГВ "Хортица"
За прошедшие сутки, 20 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник пытался прорвать наши оборонительные рубежи вблизи населенного пункта Красное Первое.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, на Купянском направлении враг пытался атаковать в районе Голубовки. Также вражеская армия предприняла попытки передислоцировать на правый берег реки Оскол дополнительный личный состав. Однако из-за неисправности переправы, российская армия вынуждена была отсрочить перемещение своих войск.
По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении противник атаковал возле населенных пунктов Надежда, Грековка и Колодязи. Штурмовые действия врага отбиты, потерь наших позиций и ухудшения тактического положения не допущено.
"На Северском направлении российская армия осуществляла штурмовые действия в районе Белогоровки и Ивано-Дарьевки. Все вражеские атаки отбиты, потерь позиций не допущено.
На Краматорском и Торецком направлениях захватчики вели штурмовые действия в направлениях Ступочек, Белой Горы, Часова Яра, Дружбы, Торецка и Леонидовки. Все вражеские атаки наши защитники отбили, потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на Покровском направлении российская армия продолжила атаковать в направлениях Елизаветовки, Миролюбовки, Новоторецкого, Лисовки, Удачного, Алексеевки, Новоалександровки, Успеновки и Андреевки. Ухудшение тактического положения не допущено.
"На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Одрадного и Скудного. В направлении населенного пункта Багатир коварный враг атаковал наши оборонительные укрепления на двух мотоциклах. В результате огневого течения вражеская мототехника уничтожена вместе с личным составом. Вражеские атаки успешно отражены. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага", - резюмируют в ОСГВ "Хортица".
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