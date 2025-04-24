Попри зосередження основних зусиль на сході саме на Покровську, ворог досяг там найменших успіхів, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська відступають на західних околицях Покровська внаслідок невдалої масштабної операції, під час якої вони зазнали значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі "Ми-Україна" розповів речник ОСУВ "Хортиця Віктор Трегубов.

"Росіяни поставили собі за мету взяття Покровська ще наприкінці 2023 року і доклали великих зусиль для цього. З грудня минулого по лютий цього року у них була така велика офензива, ціллю якої було охопити місто з західного боку - перерізати трасу, що йде на Павлоград, охопити місто і просто завадити його постачанню, щоб потім можна було там або зробити якийсь мішок або просто змусити українські війська його Цей наступ не йшов так, як у них планувалось, він сильно загальмувався з початку. Вони підійшли до міста з півдня, але не змогли просунутися на захід і десь станом на лютий вони зазнали дуже великих втрат і змушені були навіть теж відійти. Зараз цей відхід фактично продовжується. Це наслідок однієї великої, але невдалої операції, в якій вони втратили дуже багато людей та техніки", - пояснив Трегубов.

Коментуючи загальну оперативну обстановку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", він зазначив, що найбільша активність ворога спостерігається на Покровському та Торецькому напрямках.

"На інших напрямках трішки тихіше, ніж було навіть тиждень тому, але, знов таки, ми не говоримо про якісь перемир'я, ми говоримо про те, що ворог трішки взяв паузу на перегрупування. Це стосується окремих напрямків, зокрема північних. Хоча там теж були атаки, атаки вже йдуть і у Вовчанську і на Вовчанських хуторах, хоча це раніше був такий відносно спокійний відтинок", - зауважив Трегубов.

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