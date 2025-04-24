Несмотря на сосредоточение основных усилий на востоке именно на Покровске, враг достиг там наименьших успехов, - ОСГВ "Хортиця"

Российские войска отступают на западных окраинах Покровска в результате неудачной масштабной операции, во время которой они понесли значительные потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом эфире "Ми-Україна" рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

"Россияне поставили себе цель взятия Покровска еще в конце 2023 года и приложили большие усилия для этого. С декабря прошлого по февраль этого года у них была такая большая офензива, целью которой было охватить город с западной стороны - перерезать трассу, идущую на Павлоград, охватить город и просто помешать его снабжению, чтобы потом можно было там или сделать какой-то мешок или просто заставить украинские войска его покинуть. Это наступление не шло так, как у них планировалось, оно сильно затормозилось с начала. Они подошли к городу с юга, но не смогли продвинуться на запад, и где-то по состоянию на февраль они понесли очень большие потери и вынуждены были даже тоже отойти. Сейчас этот отход фактически продолжается. Это следствие одной большой, но неудачной операции, в которой они потеряли очень много людей и техники", - пояснил Трегубов.

Комментируя общую оперативную обстановку в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця", он отметил, что наибольшая активность врага наблюдается на Покровском и Торецком направлениях.

"На других направлениях немного тише, чем было даже неделю назад, но, опять же, мы не говорим о каких-то перемириях, мы говорим о том, что враг немного взял паузу на перегруппировку. Это касается отдельных направлений, в частности - северных. Хотя там тоже были атаки, атаки уже идут и в Волчанске, и на Волчанских хуторах, хотя это раньше был такой относительно спокойный отрезок", - отметил Трегубов.

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