Ворог намагався прорвати оборону у районі Костянтинополя. Всі атаки противника відбито, - ОСУВ "Хортиця"
Минулої доби, 23 квітня, ворог атакував позиції українських захисників на Харківському, Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
На Харківському напрямку протягом минулої доби противник атакував позиції підрозділів Сил оборони у Вовчанську. У напрямку Вовчанських Хуторів наступав на бронетехніці. У результаті вогневого впливу знищено ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем.
На Купʼянському напрямку окупаційна армія безуспішно намагалася покращити своє тактичне положення в районі Загризового.
На Лиманському напрямку російська вела атакувальні дії біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Нове та Рідкодуб. Українські захисники всі ворожі атаки відбили. Внаслідок нашого вогневого впливу противник зазнав втрат в живій силі і техніці, намагається провести евакуацію тіл своїх військових.
На Сіверському напрямку противник атакував у районі Григорівки та Верхньокамʼянського. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили.
Противник не полишає своїх намірів і на Краматорському та Торецькому напрямках. Загарбники проводили штурмові дії у напрямках Диліївки, Дружби, Дачного, Петрівки, Кримського, Романівки та Торецька. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили, втрат позицій не допущено.
Противник також докладає зусиль на Покровському напрямку атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Звірового, Новоолександрівки, Новоторецького, Лисівки, Шевченка, Новосергіївки та Андріївки. В результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів. Всі атаки противника відбито.
На Новопавлівському напрямку агресор намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. Для проведення штурму у напрямку Багатиря застосував вісім мотоциклів, які вогнем у відповідь разом з екіпажами були успішно знищені. Українські захисники продовжують стримувати натиск, ліквідуючи переважаючі сили ворога.
За добу втрати ворога становлять:
- особового складу – 808;
- танків – 3;
- бойових бронемашин – 1;
- гармат і мінометів – 33;
- реактивних систем залпового вогню – 1;
- важких вогнеметних систем – 1;
- засоби РЕБ – 7;
- автомобільної техніки – 97;
- спеціальної техніки – 46;
- пунктів управління БпЛА – 20;
- укриттів – 177;
- складів боєприпасів – 8;
- склади ПММ – 5.
"На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат в живій силі та техніці, знищують його на землі, воді і у повітрі", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".
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