Ворог намагався прорвати оборону у районі Костянтинополя. Всі атаки противника відбито, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 23 квітня, ворог атакував позиції українських захисників на Харківському, Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Харківському напрямку протягом минулої доби противник атакував позиції підрозділів Сил оборони у Вовчанську. У напрямку Вовчанських Хуторів наступав на бронетехніці. У результаті вогневого впливу знищено ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем.

На Купʼянському напрямку окупаційна армія безуспішно намагалася покращити своє тактичне положення в районі Загризового.

На Лиманському напрямку російська вела атакувальні дії біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Нове та Рідкодуб. Українські захисники всі ворожі атаки відбили. Внаслідок нашого вогневого впливу противник зазнав втрат в живій силі і техніці, намагається провести евакуацію тіл своїх військових.

На Сіверському напрямку противник атакував у районі Григорівки та Верхньокамʼянського. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили.

Противник не полишає своїх намірів і на Краматорському та Торецькому напрямках. Загарбники проводили штурмові дії у напрямках Диліївки, Дружби, Дачного, Петрівки, Кримського, Романівки та Торецька. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили, втрат позицій не допущено.

Противник також докладає зусиль на Покровському напрямку атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Звірового, Новоолександрівки, Новоторецького, Лисівки, Шевченка, Новосергіївки та Андріївки. В результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів. Всі атаки противника відбито.

На Новопавлівському напрямку агресор намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. Для проведення штурму у напрямку Багатиря застосував вісім мотоциклів, які вогнем у відповідь разом з екіпажами були успішно знищені. Українські захисники продовжують стримувати натиск, ліквідуючи переважаючі сили ворога.

За добу втрати ворога становлять:

особового складу – 808;

танків – 3;

бойових бронемашин – 1;

гармат і мінометів – 33;

реактивних систем залпового вогню – 1;

важких вогнеметних систем – 1;

засоби РЕБ – 7;

автомобільної техніки – 97;

спеціальної техніки – 46;

пунктів управління БпЛА – 20;

укриттів – 177;

складів боєприпасів – 8;

склади ПММ – 5.

"На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат в живій силі та техніці, знищують його на землі, воді і у повітрі", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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