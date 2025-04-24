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Новини Бойові дії на Новопавлівському напрямку
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Ворог намагався прорвати оборону у районі Костянтинополя. Всі атаки противника відбито, - ОСУВ "Хортиця"

зведення Генштабу ЗСУ

Минулої доби, 23 квітня, ворог атакував позиції українських захисників на Харківському, Купʼянському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Харківському напрямку протягом минулої доби противник атакував позиції підрозділів Сил оборони у Вовчанську. У напрямку Вовчанських Хуторів наступав на бронетехніці. У результаті вогневого впливу знищено ворожу МТ-ЛБ разом з екіпажем.

На Купʼянському напрямку окупаційна армія безуспішно намагалася покращити своє тактичне положення в районі Загризового.

На Лиманському напрямку російська вела атакувальні дії біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Нове та Рідкодуб. Українські захисники всі ворожі атаки відбили. Внаслідок нашого вогневого впливу противник зазнав втрат в живій силі і техніці, намагається провести евакуацію тіл своїх військових.

На Сіверському напрямку противник атакував у районі Григорівки та Верхньокамʼянського. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили.

Противник не полишає своїх намірів і на Краматорському та Торецькому напрямках. Загарбники проводили штурмові дії у напрямках Диліївки, Дружби, Дачного, Петрівки, Кримського, Романівки та Торецька. Ворожі штурмові дії наші захисники відбили, втрат позицій не допущено.

Противник також докладає зусиль на Покровському напрямку атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Звірового, Новоолександрівки, Новоторецького, Лисівки, Шевченка, Новосергіївки та Андріївки. В результаті бойових зіткнень наші оборонці знищили один автомобіль, два квадроцикли та пʼять мотоциклів. Всі атаки противника відбито.

На Новопавлівському напрямку агресор намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя. Для проведення штурму у напрямку Багатиря застосував вісім мотоциклів, які вогнем у відповідь разом з екіпажами були успішно знищені. Українські захисники продовжують стримувати натиск, ліквідуючи переважаючі сили ворога.

За добу втрати ворога становлять:

  • особового складу – 808;
  • танків – 3;
  • бойових бронемашин – 1;
  • гармат і мінометів – 33;
  • реактивних систем залпового вогню – 1;
  • важких вогнеметних систем – 1;
  • засоби РЕБ – 7;
  • автомобільної техніки – 97;
  • спеціальної техніки – 46;
  • пунктів управління БпЛА – 20;
  • укриттів – 177;
  • складів боєприпасів – 8;
  • склади ПММ – 5.

"На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат в живій силі та техніці, знищують його на землі, воді і у повітрі", - зазначили в ОСУВ "Хортиця".

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