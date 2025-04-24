Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя. Все атаки противника отбиты, - ОСГВ "Хортиця"

За прошедшие сутки, 23 апреля, враг атаковал позиции украинских защитников на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

На Харьковском направлении за прошедшие сутки противник атаковал позиции подразделений Сил обороны в Волчанске. В направлении Волчанских Хуторов наступал на бронетехнике. В результате огневого воздействия уничтожена вражеская МТ-ЛБ вместе с экипажем.

На Купянском направлении оккупационная армия безуспешно пыталась улучшить свое тактическое положение в районе Загрызово.

На Лиманском направлении российская вела атакующие действия возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новое и Редкодуб. Украинские защитники все вражеские атаки отбили. Вследствие нашего огневого воздействия противник понес потери в живой силе и технике, пытается провести эвакуацию тел своих военных.

На Сиверском направлении противник атаковал в районе Григорьевки и Верхнекаменского. Вражеские штурмовые действия наши защитники отбили.

Противник не оставляет своих намерений и на Краматорском и Торецком направлениях. Захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Дилиевки, Дружбы, Дачного, Петровки, Крымского, Романовки и Торецка. Вражеские штурмовые действия наши защитники отбили, потерь позиций не допущено.

Противник также прилагает усилия на Покровском направлении, атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Новоукраинки, Звирово, Новоалександровки, Новоторецкого, Лисовки, Шевченко, Новосергиевки и Андреевки. В результате боевых столкновений наши защитники уничтожили один автомобиль, два квадроцикла и пять мотоциклов. Все атаки противника отбиты.

На Новопавловском направлении агрессор пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. Для проведения штурма в направлении Багатира применил восемь мотоциклов, которые ответным огнем вместе с экипажами были успешно уничтожены. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск, ликвидируя превосходящие силы врага.

За сутки потери врага составляют:

личного состава - 808;

танков - 3;

боевых бронемашин - 1;

пушек и минометов - 33;

реактивных систем залпового огня - 1;

тяжелых огнеметных систем - 1;

средств РЭБ - 7;

автомобильной техники - 97;

специальной техники - 46;

пунктов управления БПЛА - 20;

укрытий - 177;

складов боеприпасов - 8;

складов ГСМ - 5.

"На пути воплощения планов оккупантов стоят наши несокрушимые воины, которые в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу непоправимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, воде и в воздухе", - отметили в ОСГВ "Хортиця".

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