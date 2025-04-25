Уничтожена техника и личный состав врага во время попытки прорыва нашей обороны на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 24 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении российские войска безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение возле Новой Кругляковки и Загрызово. Защитники не допустили ухудшения тактического положения.

Оккупационная армия атаковала на Лиманском направлении возле населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Торское, Новое и Ямполовка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Сиверском направлении противник атаковал в районе Григорьевки и Верхнекаменского. Вражеские штурмовые действия наши защитники отбили.

"На Краматорском направлении российские захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Часова Яра. Для прорыва наших оборонительных рубежей противник применил шесть бронемашин и пять легковых автомобилей. По вражеским войскам нанесено огневое поражение, в результате которого большинство личного состава и вражеской техники было уничтожено", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на Торецком направлении атаки противника произошли в районах Дилиевки, Леонидовки, Романовки и Торецка. Штурмовые действия врага отбиты, потерь наших позиций не допущено.

Как информирует ОСГВ "Хортиця", на Покровском направлении российская армия атаковала наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Новоторецкого, Новоукраинки, Котлино, Молодецкого, Новоалександровки, Котляровки, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки и Андреевки. В результате боевых столкновений украинские защитники уничтожили одну бронемашину, две легковых машины и семь мотоциклов вместе со штурмовиками.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Багатыря и Разлива. Все вражеские атаки отбиты. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск.

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Что предшествовало?

Ранее в ОСГВ "Хортиця" отмечали, что оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя и Багатыря. Также сообщалось, что войска РФ хотят выйти на админграницу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.