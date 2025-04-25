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Уничтожена техника и личный состав врага во время попытки прорыва нашей обороны на Краматорском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Обстановка на фронте по состоянию на 25 апреля

За минувшие сутки, 24 апреля 2025 года, на Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

Как отмечается, на Купянском направлении российские войска безуспешно пытались улучшить свое тактическое положение возле Новой Кругляковки и Загрызово. Защитники не допустили ухудшения тактического положения.

Оккупационная армия атаковала на Лиманском направлении возле населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Торское, Новое и Ямполовка. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

По данным ОСГВ "Хортиця", на Сиверском направлении противник атаковал в районе Григорьевки и Верхнекаменского. Вражеские штурмовые действия наши защитники отбили.

"На Краматорском направлении российские захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Часова Яра. Для прорыва наших оборонительных рубежей противник применил шесть бронемашин и пять легковых автомобилей. По вражеским войскам нанесено огневое поражение, в результате которого большинство личного состава и вражеской техники было уничтожено", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на сосредоточение основных усилий на востоке именно на Покровске, враг достиг там наименьших успехов, - ОСУВ "Хортица"

Также отмечается, что на Торецком направлении атаки противника произошли в районах Дилиевки, Леонидовки, Романовки и Торецка. Штурмовые действия врага отбиты, потерь наших позиций не допущено.

Как информирует ОСГВ "Хортиця", на Покровском направлении российская армия атаковала наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Новоторецкого, Новоукраинки, Котлино, Молодецкого, Новоалександровки, Котляровки, Алексеевки, Лисовки, Новосергиевки и Андреевки. В результате боевых столкновений украинские защитники уничтожили одну бронемашину, две легковых машины и семь мотоциклов вместе со штурмовиками.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Багатыря и Разлива. Все вражеские атаки отбиты. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск.

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Что предшествовало?

Ранее в ОСГВ "Хортиця" отмечали, что оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя и Багатыря. Также сообщалось, что войска РФ хотят выйти на админграницу Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая.

Автор: 

ОСГВ Хортица (368) Донецкая область (9680) Торецк (459) Часов Яр (332) Бахмутский район (392) Волновахский район (215) Богатырь (10) Константинополь (54)


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