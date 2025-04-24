Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Часов Яр на Донетчине, враг имеет преимущество в личном составе, - 24-я ОМБр

В районе Часова Яра россияне пытаются держать личный состав в достаточном количестве для проведения тех или иных штурмовых действий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Андрей Полухин.

"Тактика малых групп для них не нова, конечно, и сейчас они используют ее параллельно другим тактикам, другим штурмам. Тактики полноценных, не малыми группами, а полноценные пехотные штурмы. Также с использованием механизированной техники для того, чтобы перебросить большее количество личного состава", - отметил военный.

И добавил, что враг имеет преимущество в личном составе и пытаются использовать его.

"Особенно во время, когда погода это позволяет. Когда наши дроны ограничены в использовании, оккупанты пытаются проводить штурмы".

Также россияне пытаются обойти Часов Яр с флангов, штурмовать или в лоб, или с одного или другого фланга. Однако его попытки остаются тщетными.

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"Россияне в некоторых штурмах используют тяжелую технику. В основном это БМД. Поскольку против нас стоит 98 российская десантно-штурмовая дивизия. И они пытаются этой техникой перебросить как можно больше личного состава. Но им это не удается. Были истории, когда мы уничтожили 5 их машин, и даже 16, и до 30 были повреждены. Вместе с нашими смежными бригадами были отражены такие штурмы", - отметил военный.

Полухин отметил, что враг также привлекает ствольную артиллерию и танки. Он также добавил, что с начала года на этом направлении удалось взять около 10 оккупантов в плен:

"Насколько добровольно они сдаются, к сожалению, трудно ответить, ведь большую часть из них наши ребята застали врасплох. То есть зашли на позиции и оккупанты не имели возможности отреагировать", - отметил представитель 24-й ОМБр.

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