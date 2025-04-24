Російські окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині, ворог має перевагу у особовому складі, - 24 ОМБр

У районі Часового Яру росіяни намагаються тримати особовий склад у достатній кількості для проведення тих чи інших штурмових дій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів представник 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін.

"Тактика малих груп для них не нова, звісно, і зараз вони використовують її паралельно інших тактик, інших штурмів. Тактики повноцінних, не малими групами, а повноцінні піхотні штурми. Також із використанням механізованої техніки для того, щоб перекинути більшу кількість особового складу", - зазначив військовий.

Та додав, що ворог має перевагу у особовому складі та намагаються використовувати її.

"Особливо у час, коли погода це дозволяє. Коли наші дрони обмежені у використанні, окупанти намагаються проводити штурми".

Також росіяни намагаються обійти Часів Яр з флангів, штурмувати або в лоб, або з одного чи іншого флангу. Проте його спроби залишаються марними.

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"Росіяни у деяких штурмах використовують важку техніку. В основному це БМД. Оскільки проти нас стоїть 98 російська десантно-штурмова дивізія. І вони намагаються цією технікою перекинути якомога більше особового складу. Але їм це не вдається. Були історії, коли ми знищили 5 їхніх машин, і навіть 16, і до 30 були пошкоджені. Разом з нашими суміжними бригадами були відбиті такі штурми", - зауважив військовий.

Полухін зазначив, що ворог також залучає ствольну артилерію та танки. Він також додав, що з початку року на цьому напрямку вдалося взяти близько 10 окупантів у полон:

"Наскільки добровільно вони здаються, на жаль, важко відповісти, адже велику частину із них наші хлопці застали зненацька. Тобто зайшли на позиції і окупанти не мали можливості відреагувати", - зазначив представник 24 ОМБр.

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