Войска РФ пытаются выровнять фронт по трассе Мирноград - Константиновка на Торецком направлении, - ОТУ "Луганск"

Сейчас российские оккупанты пытаются выровнять фронт на Торецком направлении, ориентируясь на трассу Мирноград - Константиновка. Это им необходимо для улучшения логистики и взаимодействия между подразделениями.

Об этом в телеэфире заявил спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На сегодня такие попытки не удаются, тем более там крепкие подразделения стоят на Торецком направлении, не дают противнику осуществить его замысел, но основная цель - это выравнивать, скорее, по трассе Мирноград - Константиновка, чтобы это была сплошная линия фронта, и таким образом будет у врага улучшена и логистика, и взаимодействие между подразделениями. То есть такая целая военная составляющая этого процесса будет у них налажена", - рассказал Запорожец.

По его словам, сейчас оккупанты активно наносят авиационные удары в направлении населенного пункта Сухая Балка, чтобы уничтожать позиции Сил обороны, нарушать логистику и меры, которые задействуются для сдерживания противника.

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"Там (Торецкое направление. - Ред.) наибольшая активность именно по центральной части города сохраняется, и с применением мототехники происходят штурмовые действия в направлении населенных пунктов Дачное и Дилиевка", - добавил Запорожец.

Спикер проинформировал, что за минувшие сутки на Торецком направлении зафиксированы 24 штурмовые действия оккупантов, что является среднестатистическим количеством уже почти второй месяц.

"Более 20 штурмов ежедневно на Торецком направлении... Также враг нанес вчера 33 авиационных удара по операционной зоне (ОТГ "Луганск". - Ред.), применил 47 КАБов. Вчера вся наша операционная зона до обеда, а то и даже больше немножко, содрогалась от применения противником именно этой составляющей", - подчеркнул он.

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