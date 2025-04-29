Знищено окупантів, які на мотоциклах штурмували наші позиції у напрямку Одрадного, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 28 квітня 2025 року, на Харківському напрямку противник безуспішно атакував позиції підрозділів Сил оборони у напрямках Вовчанських Хуторів, Липців та у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку окупанти намагалася покращити тактичне положення біля Кіндрашівки, Малої Шапківки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. Ворожі спроби були безуспішними.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала наші оборонні укріплення біля населених пунктів Новий Мир, Рідкодуб, Колодязі, Мирне та Нове. Українські захисники всі ворожі атаки відбили без погіршення тактичного положення.

На Сіверському напрямку противник наступав в районі Григорівки. Також Сили оборони відбили штурм та знищили три мотоцикли разом із штурмовиками в районі Верхньокамʼянського.

"На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили атакувальні дії у напрямках Маркового, Ступочок, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки та Торецька. У напрямку Дачного нашими оборонцями знищено десять мотоциклів із штурмовиками, а в районі Дружби - ворожу бронемашину.

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"На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Котлиного, Удачного, Новоолександрівки, Котлярівки, Троїцького, Олексіївки, Лисівки, Новосергіївки та Андріївки. Усі атаки успішно відбито", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Веселого. У напрямку Одрадного ворог намагався атакувати штурмовими групами на пʼятьох мотоциклах, наші захисники вогнем у відповідь знищили ворожих штурмовиків. Українські захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

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