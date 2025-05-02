Обов’язкову евакуацію дітей оголошено у двох селах на Донеччині
У двох селах Шахівської громади на Донеччині розпочинають примусову евакуацію дітей із батьками або законними представниками.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Йдеться про села Шахове і Торецьке.
"Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні регіональної комісії ТЕБ і НС. Всього у Шаховому та Торецькому наразі орієнтовно перебуває 80 дітей", - йдеться в повідомленні.
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