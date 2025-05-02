Вишукувала локації ЗСУ на Покровському напрямку: затримано жительку Мирнограду на Донеччині

Затримано жінку, яка вишукувала місця дислокації ЗСУ на Покровському напрямку та передавала інформацію російським окупантам.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться про жительку Мирнограду - працівницю одного з вугледобувних підприємств Донеччини. На початку грудня 2024 року вона розпочала активну переписку в месенджері "Тelegram" з військовослужбовцем зс рф та його знайомим - співробітником так званої військової контррозвідки фсб "днр". Під час спілкування вона погодилась збирати інформацію, яка б допомогла російській армії у просуванні по території Донеччини.

На завдання своїх вербувальників жінка упродовж двох місяців вишукувала локації українських захисників у своєму місті, Покровську та на околицях одного із селищ Покровського району. Крім того, зосереджувала увагу на об’єктах цивільної інфраструктури, усвідомлюючи, що вони також можуть стати мішенями для ворожої зброї", - йдеться в повідомленні.

"Звіти" підозрювана відправляла у вигляді текстових повідомлень.

Наразі її затримано, вона перебуває під вартою. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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