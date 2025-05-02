УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11957 відвідувачів онлайн
Новини Фото
149 0

Доба на Донеччині: рашисти вбили двох цивільних, ще дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 1 травня, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Ворог бив по житлових кварталах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Нововодяному Білозерської ТГ пошкоджено склад.

У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 9 будівель.

У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 будинків.

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район

У Лимані знищено 3 будинки, ще 3 пошкоджено.

У Краматорську пошкоджено будинок і торговий об'єкт.

2 об'єкти пошкоджено в Іллінівці, ще 2 - в Довгій Балці.

У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, 2 господарчі приміщення, 5 гаражів і 2 автівки; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 18 будинків.

Всього за добу росіяни 61 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 119 людей, у тому числі 6 дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія нарощує сили на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Донеччина
Донеччина
Донеччина

Автор: 

Краматорськ (658) обстріл (28613) Донецька область (8529) Мирноград (57) Бахмутський район (407) Краматорський район (253) Покровський район (590) Сіверськ (86) Іллінівка (8) Костянтинівка (288) Новоекономічне (14) Золотий Колодязь (1) Лиман (52) Нововодяне (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 