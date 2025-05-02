Доба на Донеччині: рашисти вбили двох цивільних, ще дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 1 травня, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Ворог бив по житлових кварталах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
У Нововодяному Білозерської ТГ пошкоджено склад.
У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 9 будівель.
У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 будинків.
У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.
Краматорський район
У Лимані знищено 3 будинки, ще 3 пошкоджено.
У Краматорську пошкоджено будинок і торговий об'єкт.
2 об'єкти пошкоджено в Іллінівці, ще 2 - в Довгій Балці.
У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, 2 господарчі приміщення, 5 гаражів і 2 автівки; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 18 будинків.
Всього за добу росіяни 61 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 119 людей, у тому числі 6 дітей.
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