Доба на Донеччині: рашисти вбили двох цивільних, ще дві особи дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби, 1 травня, під ворожим вогнем опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. Ворог бив по житлових кварталах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Нововодяному Білозерської ТГ пошкоджено склад.

У Мирнограді 1 людина загинула, пошкоджено 9 будівель.

У Новоекономічному Гродівської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 будинків.

У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район

У Лимані знищено 3 будинки, ще 3 пошкоджено.

У Краматорську пошкоджено будинок і торговий об'єкт.

2 об'єкти пошкоджено в Іллінівці, ще 2 - в Довгій Балці.

У Костянтинівці пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, 2 господарчі приміщення, 5 гаражів і 2 автівки; у Білокузьминівці пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 18 будинків.

Всього за добу росіяни 61 раз обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 119 людей, у тому числі 6 дітей.

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