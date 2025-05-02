Сутки на Донетчине: рашисты убили двух мирных жителей, еще два человека получили ранения. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 1 мая, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Враг бил по жилым кварталам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район
В Нововодяном Белозерской ТГ поврежден склад.
В Мирнограде 1 человек погиб, повреждены 9 зданий.
В Новоэкономичном Гродовской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 20 домов.
В Золотом Колодце Шаховской громады повреждены 5 домов.
Краматорский район
В Лимане уничтожено 3 дома, еще 3 повреждены.
В Краматорске повреждены дом и торговый объект.
2 объекта повреждены в Ильиновке, еще 2 - в Долгой Балке.
В Константиновке повреждены частный дом, админздание, 2 хозяйственных помещения, 5 гаражей и 2 автомобиля; в Белокузьминовке повреждены 4 дома.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 18 домов.
Всего за сутки россияне 61 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 119 человек, в том числе 6 детей.
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