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Сутки на Донетчине: рашисты убили двух мирных жителей, еще два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 1 мая, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Враг бил по жилым кварталам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Нововодяном Белозерской ТГ поврежден склад.

В Мирнограде 1 человек погиб, повреждены 9 зданий.

В Новоэкономичном Гродовской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 20 домов.

В Золотом Колодце Шаховской громады повреждены 5 домов.

Краматорский район

В Лимане уничтожено 3 дома, еще 3 повреждены.

В Краматорске повреждены дом и торговый объект.

2 объекта повреждены в Ильиновке, еще 2 - в Долгой Балке.

В Константиновке повреждены частный дом, админздание, 2 хозяйственных помещения, 5 гаражей и 2 автомобиля; в Белокузьминовке повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 18 домов.

Всего за сутки россияне 61 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 119 человек, в том числе 6 детей.

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Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2280) обстрел (27292) Донецкая область (9718) Мирноград (57) Бахмутский район (402) Краматорский район (248) Покровский район (580) Северск (86) Ильиновка (8) Константиновка (1755) Новоэкономическое (14) Золотой Колодезь (1) Лиман (52) Нововодяное (1)


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