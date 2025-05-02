Сутки на Донетчине: рашисты убили двух мирных жителей, еще два человека получили ранения. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 1 мая, под вражеским огнем оказались Покровский, Краматорский и Бахмутский районы. Враг бил по жилым кварталам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Нововодяном Белозерской ТГ поврежден склад.

В Мирнограде 1 человек погиб, повреждены 9 зданий.

В Новоэкономичном Гродовской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 20 домов.

В Золотом Колодце Шаховской громады повреждены 5 домов.

Краматорский район

В Лимане уничтожено 3 дома, еще 3 повреждены.

В Краматорске повреждены дом и торговый объект.

2 объекта повреждены в Ильиновке, еще 2 - в Долгой Балке.

В Константиновке повреждены частный дом, админздание, 2 хозяйственных помещения, 5 гаражей и 2 автомобиля; в Белокузьминовке повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 18 домов.

Всего за сутки россияне 61 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 119 человек, в том числе 6 детей.

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