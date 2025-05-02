Россия наращивает силы на Покровском направлении, - ОСГВ "Хортиця"

Оккупанты не прекращают атак на позиции Сил обороны Украины по всей линии фронта - активнее всего действуют на Покровском, Лиманском, Харьковском и Торецком направлениях, но несут потери.

Об этом сообщает Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.

На Покровском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ. Враг атаковал украинские укрепления в районах сразу нескольких населенных пунктов: Елизаветовки, Проминя, Новоукраинки, Котлиного, Удачного, Новоторецкого, Новоалександровки, Троицкого, Котляровки, Лысовки, Даченского, Успеновки и Андреевки. Все атаки были успешно отбиты, однако противник продолжает накапливать силы для дальнейших действий.

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На Харьковском направлении враг безрезультатно атаковал Волчанск, а на Купянском - пытался улучшить позиции у Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово.

Особенно интенсивными были бои на Лиманском направлении - оккупанты предприняли попытки штурма возле Надии, Новосергиевки, Грековки, Редкодуба, Зеленой Долины, Колодязев, Мирного, Тернов и Торского, но везде были отбиты. На направлении Ямполовки было уничтожено четыре мотоцикла с живой силой врага.

Также продолжаются бои в городской застройке Часова Яра и Торецка на Краматорском и Торецком направлениях. На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону возле Константинополя, Багатыря и Веселого - безуспешно.

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