Потери РФ на востоке в апреле: почти 27,5 тысячи человек, более 500 единиц бронетехники и 205 складов боеприпасов, - ОСГВ "Хортиця"

В течение апреля на восточном направлении в зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" потери российских оккупационных сил составили 27 489 человек, еще около 120 захватчиков были взяты в плен.

Об этом сообщил спикер ОСГВ Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ВСУ уничтожили 197 танков, 342 боевых бронированных машин, 1 157 артиллерийских систем и минометов, 26 противотанковых средств, 21 реактивную систему залпового огня, 7 тяжелых огнеметных систем, 151 средство радиоэлектронной борьбы, 18 средств ПВО, 2 912 единиц автомобильной техники, 1 542 единицы спецтехники.

Также уничтожено 563 пункта управления БпЛА, 4 704 укрытия, 205 складов боеприпасов и 78 складов с горюче-смазочными материалами.

"На пути воплощения планов оккупантов стоят наши несокрушимые воины, которые в чрезвычайно сложных условиях наносят врагу непоправимые потери в живой силе и технике, уничтожают его на земле, воде и в воздухе", - подчеркнул Волошин.

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