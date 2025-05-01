Армия РФ за месяц потеряла почти три дивизии личного состава и 86 артдивизионов, - Минобороны

В апреле безвозвратные и санитарные потери российской армии достигли 35 010 человек. Такого количества живой силы хватило бы для укомплектования почти трех мотострелковых дивизий.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за тридцать дней апреля украинские защитники уничтожили или вывели из строя 1560 артиллерийских систем врага. Это условно 86 артдивизионов. В частности, только за одни сутки 17 апреля Силы обороны поразили 88 вражеских орудий. Напомним, самым результативным днем в поражении вражеских артстволов стало 27 марта 2025 года, когда наши воины за сутки уничтожили 122 артиллерийские орудия россиян. Всего с начала года РФ потеряла уничтоженными или поврежденными уже 5604 ствола.

Также в апреле Силы обороны уничтожили или вывели из строя 217 российских танков. В марте - 272. С начала года россияне потеряли в Украине уничтоженными и подбитыми 1060 танков. Напомним, что больше всего танков за сутки россияне потеряли 19 октября 2023 года, когда в течение 24 часов украинские воины уничтожили или вывели из строя 55 вражеских машин.

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Кроме того, в апреле наши воины уничтожили или подбили 484 боевые бронированные машины врага.

Второй месяц подряд армия оккупанта продолжает терять значительное количество автомобильного транспорта и автоцистерн. В частности, только за одни сутки, 17 апреля 2025 года, они потеряли 312 единиц автотехники. Всего за апрель наши воины уничтожили и поразили 4063 единицы военного автотранспорта оккупантов. В марте - 3545 единиц авто.

В Минобороны отметили, что количество боевых столкновений на фронте в течение апреля выросло относительно марта: 4647 против 4270. Для сравнения, в феврале было зафиксировано 3274 боестолкновений. С начала года их количество пересекло отметку в 17 000.

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Также в министерстве напомнили, что за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными враг потерял 125 970 человек.