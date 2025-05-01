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Новости Потери врага
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Армия РФ за месяц потеряла почти три дивизии личного состава и 86 артдивизионов, - Минобороны

Потери армии РФ за апрель

В апреле безвозвратные и санитарные потери российской армии достигли 35 010 человек. Такого количества живой силы хватило бы для укомплектования почти трех мотострелковых дивизий.

Об этом рассказали в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за тридцать дней апреля украинские защитники уничтожили или вывели из строя 1560 артиллерийских систем врага. Это условно 86 артдивизионов. В частности, только за одни сутки 17 апреля Силы обороны поразили 88 вражеских орудий. Напомним, самым результативным днем в поражении вражеских артстволов стало 27 марта 2025 года, когда наши воины за сутки уничтожили 122 артиллерийские орудия россиян. Всего с начала года РФ потеряла уничтоженными или поврежденными уже 5604 ствола.

Также в апреле Силы обороны уничтожили или вывели из строя 217 российских танков. В марте - 272. С начала года россияне потеряли в Украине уничтоженными и подбитыми 1060 танков. Напомним, что больше всего танков за сутки россияне потеряли 19 октября 2023 года, когда в течение 24 часов украинские воины уничтожили или вывели из строя 55 вражеских машин.

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Кроме того, в апреле наши воины уничтожили или подбили 484 боевые бронированные машины врага.

Второй месяц подряд армия оккупанта продолжает терять значительное количество автомобильного транспорта и автоцистерн. В частности, только за одни сутки, 17 апреля 2025 года, они потеряли 312 единиц автотехники. Всего за апрель наши воины уничтожили и поразили 4063 единицы военного автотранспорта оккупантов. В марте - 3545 единиц авто.

В Минобороны отметили, что количество боевых столкновений на фронте в течение апреля выросло относительно марта: 4647 против 4270. Для сравнения, в феврале было зафиксировано 3274 боестолкновений. С начала года их количество пересекло отметку в 17 000.

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Также в министерстве напомнили, что за первый квартал 2025 года убитыми и ранеными враг потерял 125 970 человек.

Автор: 

армия РФ (19318) ликвидация (3567) Минобороны (9351) уничтожение (6980)


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Це десь приблизно 50 тисяч опаришів…
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01.05.2025 14:21 Ответить
як би ж то їх хоч якось спинило... от що трапляється, коли 20 років промивати людям мізки й готувати їх до смерті в ім'я нічого..., просто навіювати що смерть це велике щастя й привілей..., от вони й дохнуть, як таргани... й самі дохнуть й ми їх вбиваємо..., а кількість бажаючих померти все одно не зменшується...
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01.05.2025 14:31 Ответить
Наші полководці гарячково змагаються, хто кого перебреше в "успіхах" - МО, ГШ чи Сирський. Деякі тут уже заливають знищенням москалів масштабами Удмуртії, Кабардино-Балкарії, Архангельська... Такими темпами від рф нічого не залишиться - змилуйтесь, дайте кацапам хоч парадпабєди провести... Хай хоч з фанери тих танків і гармат настругають - усіх вже Сирський з Умеровим попалили
Як би ще нам повідали про темпи здачі наших територій, міст, сіл, руйнаціями енергетики, економіки... Тут і МО і ГШ і Сирський - як гівна в рота набрали.
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01.05.2025 14:45 Ответить
 
 