Армія РФ за місяць втратила майже три дивізії особового складу та 86 артдивізіонів, - Міноборони

У квітні безповоротні та санітарні втрати російської армії сягнули 35 010 осіб. Такої кількості живої сили вистачило б для укомплектування майже трьох мотострілецьких дивізій.

Про це розповіли в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за тридцять днів квітня українські захисники знищили або вивели з ладу 1560 артилерійських систем ворога. Це умовно 86 артдивізіонів. Зокрема, лише за одну добу 17 квітня Сили оборони уразили 88 ворожих гармат. Нагадаємо, найрезультативнішим днем в ураженні ворожих артстволів стало 27 березня 2025 року, коли наші воїни за добу знищили 122 артилерійські гармати росіян. Загалом від початку року РФ втратила знищеними чи пошкодженими вже 5604 стволи.

Також у квітні Сили оборони знищили або вивели з ладу 217 російських танків. У березні – 272. Від початку року росіяни втратили в Україні знищеними та підбитими 1060 танків. Нагадаємо, що найбільше танків за добу росіяни втратили 19 жовтня 2023 року, коли упродовж 24 годин українські воїни знищили або вивели з ладу 55 ворожих машин.

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Крім того, у квітні наші воїни знищили або підбили 484 бойові броньовані машини ворога.

Другий місяць поспіль армія окупанта продовжує втрачати значну кількість автомобільного транспорту та автоцистерн. Зокрема, лише за одну добу, 17 квітня 2025 року, вони втратили 312 одиниць автотехніки. Загалом за квітень наші воїни знищили та уразили 4063 одиниці військового автотранспорту окупантів. У березні – 3545 одиниць авто.

У Міноборони зауважили, що кількість бойових зіткнень на фронті упродовж квітня зросла відносно до березня: 4647 проти 4270. Для порівняння, у лютому було зафіксовано 3274 боєзіткнень. Від початку року їхня кількість перетнула позначку у 17 000.

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Також у міністерстві нагадали, що за перший квартал 2025 року убитими та пораненими ворог втратив 125 970 осіб.