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Майже 600 тисяч осіб, - Сирський про втрати ворога за рік і чотири місяці. ВIДЕО
За рік і чотири місяці втрати ворога в живій силі становлять майже 600 тисяч осіб (591 950).
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Головнокомандувач, Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів, наближаючи справедливий мир для України.
"Дякую воїнам за стійкість і ефективну бойову роботу! Боротьба триває. Слава Україні!", - написав Сирський.
Топ коментарі
+4 Олексій Петренко #551702
показати весь коментар30.04.2025 18:24
+3 Магирус
показати весь коментар30.04.2025 18:38
+3 Олексій Петренко #551702
показати весь коментар30.04.2025 18:48
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Теперішня можливість Сил оборони України завдавати таких суттєвих втрат російським загарбникам й натомість неможливість військ рашистської пітьми прорвати фронт і захопити значну територію України, то це і є перманентна перемога українського народу і його армії у цій екзістенційній війні. Щоби там не базікав той дебіл-маразматик Тромб.
Серед усіх "ґеймченджерів", які рашисти вже задіяли у війні з Україною, що дозволяли їм просуватись вперед, як то «вогневий вал» через тотальну перевагу в артилерійських пострілах, застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) для знищення передових укріплених позицій ЗСУ, а також відпрацьована «вагнерами" тактика просування вперед малими піхотними групами штурмовиків, то перші два зійшли на ніт. І залишились лише «м'ясні" штурми 3-5-10.
Тож, «протияддя" через створення fpv-дронових кіл-зон, крізь які пропускається ворожа піхота, де вона і обнуляється, потребує лише вдосконалення і масштабування по всій протяжності фронту. І це Україні по силах навіть без допомоги зрадницьких трампістських США.
Довго ворог не витримає таких людських втрат і врешті його фронт почне обсипатись. Спочатку це проявиться у різкому зниженні кількості штурмових дій, шо до-речі вже помітно. Потім - у їх повному припиненні. А після масового застосування ЗСУ важких нічних дронів, які знищуватимуть оборонні позиції супротивника, почнеться суцільний обвал ворожого фронту і відкат рашистських військ на рубежі 23 лютого 2022 року.
Тоді і якісь перемовини можна вести з правителем пітьми ******. Без усіяких тромбів.