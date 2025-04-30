Майже 600 тисяч осіб, - Сирський про втрати ворога за рік і чотири місяці. ВIДЕО

За рік і чотири місяці втрати ворога в живій силі становлять майже 600 тисяч осіб (591 950).

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Головнокомандувач, Сили оборони продовжують знищувати російських окупантів, наближаючи справедливий мир для України.

"Дякую воїнам за стійкість і ефективну бойову роботу! Боротьба триває. Слава Україні!", - написав Сирський.

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