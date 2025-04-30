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Почти 600 тысяч человек, - Сырский о потерях врага за год и четыре месяца. ВИДЕО
За год и четыре месяца потери врага в живой силе составляют почти 600 тысяч человек (591 950).
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил Главнокомандующий, Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов, приближая справедливый мир для Украины.
"Спасибо воинам за стойкость и эффективную боевую работу! Борьба продолжается. Слава Украине!" - написал Сырский.
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+5 Олексій Петренко #551702
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+4 Магирус
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+3 Олексій Петренко #551702
показать весь комментарий30.04.2025 18:48
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Теперішня можливість Сил оборони України завдавати таких суттєвих втрат російським загарбникам й натомість неможливість військ рашистської пітьми прорвати фронт і захопити значну територію України, то це і є перманентна перемога українського народу і його армії у цій екзістенційній війні. Щоби там не базікав той дебіл-маразматик Тромб.
Серед усіх "ґеймченджерів", які рашисти вже задіяли у війні з Україною, що дозволяли їм просуватись вперед, як то «вогневий вал» через тотальну перевагу в артилерійських пострілах, застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) для знищення передових укріплених позицій ЗСУ, а також відпрацьована «вагнерами" тактика просування вперед малими піхотними групами штурмовиків, то перші два зійшли на ніт. І залишились лише «м'ясні" штурми 3-5-10.
Тож, «протияддя" через створення fpv-дронових кіл-зон, крізь які пропускається ворожа піхота, де вона і обнуляється, потребує лише вдосконалення і масштабування по всій протяжності фронту. І це Україні по силах навіть без допомоги зрадницьких трампістських США.
Довго ворог не витримає таких людських втрат і врешті його фронт почне обсипатись. Спочатку це проявиться у різкому зниженні кількості штурмових дій, шо до-речі вже помітно. Потім - у їх повному припиненні. А після масового застосування ЗСУ важких нічних дронів, які знищуватимуть оборонні позиції супротивника, почнеться суцільний обвал ворожого фронту і відкат рашистських військ на рубежі 23 лютого 2022 року.
Тоді і якісь перемовини можна вести з правителем пітьми ******. Без усіяких тромбів.