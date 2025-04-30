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Новости Видео Потери врага
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Почти 600 тысяч человек, - Сырский о потерях врага за год и четыре месяца. ВИДЕО

За год и четыре месяца потери врага в живой силе составляют почти 600 тысяч человек (591 950).

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Главнокомандующий, Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов, приближая справедливый мир для Украины.

"Спасибо воинам за стойкость и эффективную боевую работу! Борьба продолжается. Слава Украине!" - написал Сырский.

Также читайте: С начала Курской операции армия РФ потеряла 62,4 тыс. военных, 25,2 тыс. - безвозвратно, - Генштаб ВСУ

Автор: 

армия РФ (19318) потери (4388) Александр Сырский (594)


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Топ комментарии
+5
А які наші втрати ,чи в нас всі безсмертні ?
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30.04.2025 18:24
+4
БД тривають вже більше 10-ти років і можуть тривати ще стільки, в часи АТО/ООС оприлюднювали
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30.04.2025 18:38
+3
А що кацапів це не стосується, ну звичайно ,краще за вбитих кацапів казати ,,а то казати за наших вбитих сирниківське побєдобєсіє не дозволяє, ,а то оприлюднивши наші справжні втрати а не брехливі 48 тисяч ,як казав зєля ,то ніхто не захоче мобілізуватись ,цікаво , тому і не оприлюднюється ,а кацапська розвідка добре знає за наші втрати і не потрібно тут ура-патріотичних казочок розповідати .
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30.04.2025 18:48
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А чого це він пише саме про цей період?
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30.04.2025 18:22 Ответить
А які наші втрати ,чи в нас всі безсмертні ?
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30.04.2025 18:24 Ответить
Не псуйте Сирському переможні перемоги...
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30.04.2025 18:26 Ответить
таке не оприлюднюється до закінчення бойових дій, ти шо не знав? чи під дурника закосити вирішив?
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30.04.2025 18:29 Ответить
БД тривають вже більше 10-ти років і можуть тривати ще стільки, в часи АТО/ООС оприлюднювали
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30.04.2025 18:38 Ответить
А що кацапів це не стосується, ну звичайно ,краще за вбитих кацапів казати ,,а то казати за наших вбитих сирниківське побєдобєсіє не дозволяє, ,а то оприлюднивши наші справжні втрати а не брехливі 48 тисяч ,як казав зєля ,то ніхто не захоче мобілізуватись ,цікаво , тому і не оприлюднюється ,а кацапська розвідка добре знає за наші втрати і не потрібно тут ура-патріотичних казочок розповідати .
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30.04.2025 18:48 Ответить
Реальні втрати поставлять під питання компетентність а й іноді кримінальну відповідальність деяких командирів та керовніків . А воно їм треба ? Баби наражають - в нас же мобресурс людішек безмежний
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30.04.2025 19:06 Ответить
Так ось рашисти почали свій наступ 10 жовтня 2023 року на Авдіївку,за ціей період втратили понад 600 тисяч особового складу ,продвинулись на 40 кілометрів на покровському напрямку і 20 кілометрів на часоярівському напрямку так вони знищили майже 10 міст і понад 50 сіл .Але сказати що це грандіозний успіх ні не того вони чекали.
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30.04.2025 18:28 Ответить
саме грамотне пояснення в порівнянні з усіма бравурними заявами можновладців, що я бачив за останній рік. Тільки знищених сел раза в три більше, якщо не більше.
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30.04.2025 19:05 Ответить
Вірю! Нікому не вірю, навіть самому собі, а ось Сирському - вірю!
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30.04.2025 18:44 Ответить
Головнокомандувач ЗСУ генерал Сирський каже діло. І в тім - вся суть.
Теперішня можливість Сил оборони України завдавати таких суттєвих втрат російським загарбникам й натомість неможливість військ рашистської пітьми прорвати фронт і захопити значну територію України, то це і є перманентна перемога українського народу і його армії у цій екзістенційній війні. Щоби там не базікав той дебіл-маразматик Тромб.
Серед усіх "ґеймченджерів", які рашисти вже задіяли у війні з Україною, що дозволяли їм просуватись вперед, як то «вогневий вал» через тотальну перевагу в артилерійських пострілах, застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) для знищення передових укріплених позицій ЗСУ, а також відпрацьована «вагнерами" тактика просування вперед малими піхотними групами штурмовиків, то перші два зійшли на ніт. І залишились лише «м'ясні" штурми 3-5-10.
Тож, «протияддя" через створення fpv-дронових кіл-зон, крізь які пропускається ворожа піхота, де вона і обнуляється, потребує лише вдосконалення і масштабування по всій протяжності фронту. І це Україні по силах навіть без допомоги зрадницьких трампістських США.
Довго ворог не витримає таких людських втрат і врешті його фронт почне обсипатись. Спочатку це проявиться у різкому зниженні кількості штурмових дій, шо до-речі вже помітно. Потім - у їх повному припиненні. А після масового застосування ЗСУ важких нічних дронів, які знищуватимуть оборонні позиції супротивника, почнеться суцільний обвал ворожого фронту і відкат рашистських військ на рубежі 23 лютого 2022 року.
Тоді і якісь перемовини можна вести з правителем пітьми ******. Без усіяких тромбів.
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30.04.2025 19:09 Ответить
Так, саме дрони та їх системне застосування - це і є наша асиметрична відповідь тотальній перевазі роісі у живий силі та артилерії, і цю технічну перевагу необхідно поглиблювати. Коротше, донатьте на дрони, це наш єдиний шанс вистояти.
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30.04.2025 19:17 Ответить
Гарне фантастичне оповідання.Особливо сподобалося про обвал фронту і вихід на кордони 2022 року. Пропоную не зупинятися - і написати продовження ,як дрони штурмують Москву і Пуйло підписує капітуляцію...
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30.04.2025 19:33 Ответить
 
 