Втрати РФ на сході у квітні: майже 27,5 тисячі осіб, понад 500 одиниць бронетехніки та 205 складів боєприпасів, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом квітня на східному напрямку в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" втрати російських окупаційних сил склали 27 489 осіб, ще близько 120 загарбників було взято в полон.

Про це повідомив речник ОСУВ Назар Волошин в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ЗСУ знищили 197 танків, 342 бойових броньованих машин, 1 157 артилерійських систем та мінометів, 26 протитанкових засобів, 21 реактивну систему залпового вогню, 7 важких вогнеметних систем, 151 засіб радіоелектронної боротьби, 18 засобів ППО, 2 912 одиниць автомобільної техніки, 1 542 одиниці спецтехніки.

Також знищено 563 пункти управління БпЛА, 4 704 укриття, 205 складів боєприпасів та 78 складів із пально-мастильними матеріалами.

"На заваді втіленню планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах завдають ворогу непоправних втрат в живій силі та техніці, знищують його на землі, воді і у повітрі", - наголосив Волошин.

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