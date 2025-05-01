Враг пытался обойти Покровск с запада. Сейчас враг пытается прорваться в Днепропетровскую область через Новопавловское направление, - ОСГВ "Хортица"

Попытка российских оккупантов обойти Покровск Донецкой области с запада и перерезать трассу на Павлоград была неудачной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель ОСГВ "Хортица". Виктор Трегубов.

Он отметил, что впервые за долгое время Покровск в Донецкой области "выпал из топа по интенсивности боестолкновений".

"Россияне скорее лезут в Днепропетровскую область через юг, через Новопавловское направление, по состоянию на сейчас. Это конкретно южнее Покровска, можно увидеть на карте. На самом Покровском направлении как раз попытка обойти Покровск с запада, во-первых - как по мне, это была именно попытка обойти с запада, а не попытка прорваться в Днепропетровскую область, потому что смысла к ней прорываться там не очень много. И это была попытка перерезать трассу на Павлоград, и там у них получилась неудача", - отметил Трегубов.

И добавил, что пик боевых действий под Покровском пришлись на январь-февраль, в первые недели марта враг отступил от Покровска.

"Эта попытка обойти Покровск с запада, у них вообще неудачная была. Там положили какое-то невероятное количество людей (россиян - ред.). В принципе Покровская операция уникальна тем, что они там потеряли какое-то невероятное количество людей, как будто они там не на Покровск шли, а "на Берлин". Но при этом они не достигли успеха вообще. Ну немножечко развили зону контроля к югу от города, но это ни о чем", - добавил представитель ОСГВ "Хортица".

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