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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Враг пытался обойти Покровск с запада. Сейчас враг пытается прорваться в Днепропетровскую область через Новопавловское направление, - ОСГВ "Хортица"

Бои на Покровском направлении

Попытка российских оккупантов обойти Покровск Донецкой области с запада и перерезать трассу на Павлоград была неудачной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель ОСГВ "Хортица". Виктор Трегубов.

Он отметил, что впервые за долгое время Покровск в Донецкой области "выпал из топа по интенсивности боестолкновений".

"Россияне скорее лезут в Днепропетровскую область через юг, через Новопавловское направление, по состоянию на сейчас. Это конкретно южнее Покровска, можно увидеть на карте. На самом Покровском направлении как раз попытка обойти Покровск с запада, во-первых - как по мне, это была именно попытка обойти с запада, а не попытка прорваться в Днепропетровскую область, потому что смысла к ней прорываться там не очень много. И это была попытка перерезать трассу на Павлоград, и там у них получилась неудача", - отметил Трегубов.

И добавил, что пик боевых действий под Покровском пришлись на январь-февраль, в первые недели марта враг отступил от Покровска.

"Эта попытка обойти Покровск с запада, у них вообще неудачная была. Там положили какое-то невероятное количество людей (россиян - ред.). В принципе Покровская операция уникальна тем, что они там потеряли какое-то невероятное количество людей, как будто они там не на Покровск шли, а "на Берлин". Но при этом они не достигли успеха вообще. Ну немножечко развили зону контроля к югу от города, но это ни о чем", - добавил представитель ОСГВ "Хортица".

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Автор: 

ОСГВ Хортица (375) Донецкая область (9710) боевые действия (4095) Покровск (600) Покровский район (580) война в Украине (4022)


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Звісно ж на Дніпропетровщині зроблені всі необхідні укріплення зельоними гнидами
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01.05.2025 13:57 Ответить
"ЗСУ вибили ворога з Загризового (Боровський напрямок), і фактично відновили контроль над селищем"!
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01.05.2025 14:07 Ответить
Сподівають виробничі потужності ПХЗ перенесено та розподілено (+маштабовано) по країні. Інакше наша "ракетна програма" усохне, ще не народившись.
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01.05.2025 14:36 Ответить
 
 