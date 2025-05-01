Ворог намагався обійти Покровськ із заходу. Наразі намагається прорватися до Дніпропетровщини через Новопавлівський напрямок, - ОСУВ "Хортиця"

Спроба російських окупантів обійти Покровськ Донецької області із заходу та перерізати трасу на Павлоград була невдалою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського радіо розповів речник ОСУВ "Хортиця". Віктор Трегубов.

Він зазначив, що вперше за довгий час Покровськ на Донеччині "випав з топу по інтенсивності боєзіткнень".

"Росіяни скоріше лізуть до Дніпропетровщини через південь, через Новопавлівський напрямок, станом на зараз. Це конкретно південніше Покровська, можна побачити на мапі. На самому Покровському напрямку якраз спроба обійти Покровськ із заходу, по-перше — як на мене, це була саме спроба обійти з заходу, а не спроба прорватися до Дніпропетровщини, бо сенсу до неї прориватися там не дуже багато. І це була спроба перерізати трасу на Павлоград, і там у них вийшла невдача", - зазначив Трегубов.

Та додав, що пік бойових дій під Покровськом припали на січень-лютий, у перші тижні березня ворог відступив від Покровська.

"Ця спроба обійти Покровськ з заходу, у них взагалі невдала була. Там поклали якусь неймовірну кількість людей (росіян — ред.). В принципі Покровська операція унікальна тим, що вони там втратили якусь неймовірну кількість людей, наче вони там не на Покровськ ішли, а "на Берлін". Але при цьому вони не досягли успіху взагалі. Ну трішечки розвинули зону контролю на південь від міста, але це ні про що", - додав речник ОСУВ "Хортиця".

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