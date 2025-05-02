Росія нарощує сили на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти не припиняють атак на позиції Сил оборони України по всій лінії фронту - найактивніше діють на Покровському, Лиманському, Харківському та Торецькому напрямках, але зазнають втрат.

Про це повідомляє Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", інформує Цензор.НЕТ.

Покровському напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ. Ворог атакував українські укріплення в районах одразу кількох населених пунктів: Єлизаветівки, Променю, Новоукраїнки, Котлиного, Удачного, Новоторецького, Новоолександрівки, Троїцького, Котлярівки, Лисівки, Даченського, Успенівки та Андріївки. Усі атаки було успішно відбито, проте противник продовжує накопичувати сили для подальших дій.

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На Харківському напрямку ворог безрезультатно атакував Вовчанськ, а на Куп’янському - намагався покращити позиції біля Глушківки, Нової Кругляківки та Загризового.

Особливо інтенсивними були бої на Лиманському напрямку - окупанти здійснили спроби штурму біля Надії, Новосергіївки, Греківки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Колодязів, Мирного, Тернів і Торського, але всюди були відбиті. На напрямку Ямполівки було знищено чотири мотоцикли з живою силою ворога.

Також тривають бої в міській забудові Часового Яру та Торецька на Краматорському та Торецькому напрямках. На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону біля Костянтинополя, Багатиря та Веселого - безуспішно.

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