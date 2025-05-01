Росіяни не здатні охопити Костянтинівку - сили надто розпорошені, - ОСУВ "Хортиця"

Спроби російських військ охопити місто Костянтинівку на Донеччині зіштовхуються з рядом тактичних проблем, які ворог не здатен подолати.

Про це заявив речник об'єднаного стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія вже близько двох років планує охопити місто, але для цього потрібно подолати або Торецьк, або Часів Яр, або перерізати трасу на Покровському напрямку - всі ці спроби завершуються невдачею.

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"Бої на цих трьох напрямках йдуть дуже давно, і росіяни не мають великого успіху. Основні бої йдуть біля Покровська, і тут вони зазнали великої невдачі, і це розосередило, розтратило їхні сили. Тому щодо Костянтинівки вони самі себе позбавили якоїсь можливості", - зазначив Трегубов.

Він також наголосив, що досягнення адміністративних меж Дніпропетровської області не дає РФ жодних військових переваг. На його думку, це лише "рисочка на мапі", яка не впливає на оперативну обстановку, тоді як захоплення населених пунктів дійсно має значення.

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