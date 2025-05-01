Ворог намагався прорвати оборону у районі Костянтинополя та Розливу. За добу на сході його втрати становлять майже тисяча військових, - ОСУВ "Хортиця"

На сході противник штурмував позиції українських оборонців на Купʼянському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Бойові дії на сході

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник атакував позиції наших військ у Вовчанську, успіху не мав.

На Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Новоосинового, Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Чернещина, Греківка, Новий Мир, Липове, Мирне, Рідкодуб, Колодязі та Нове. Українські захисники всі ворожі атаки відбили.

На Сіверському напрямку наступальних дій не відмічено.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру, Диліївки, Дачного та Торецька. У напрямку Малинівки застосував танк і пʼять бронемашин. Після нанесення ураження танк і дві бронемашини знищено.

На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Троїцького, Муравки, Котлярівки, Лисівки та Андріївки. Усі атаки успішно відбито.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя та Розливу. У напрямку Багатиря атакував на трьох мотоциклах, техніку знищено разом з особовим складом. Підрозділи Сил оборони продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Втрати ворога на сході

За добу, 30 квітня втрати ворога становлять:

особового складу – 954;

танків – 3;

бойових бронемашин – 10;

гармат і мінометів – 32;

реактивних систем залпового вогню – 1;

засоби ППО – 1;

засоби РЕБ – 8;

автомобільної техніки – 105;

спеціальної техніки – 42;

пунктів управління БпЛА – 14;

укриттів – 155;

складів боєприпасів – 12;

склади ПММ – 1.

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