Знищено групу ворожих штурмовиків біля Старої Миколаївки, - ОСУВ "Хортиця"

На Харківському напрямку наші війська зупинили дві атаки противника в районі Вовчанська та у бік Кам’янки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Купʼянському напрямку ворожа армія безуспішно намагалася покращити тактичне положення біля Колодязного, Петропавлівки та Нової Кругляківки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку російська армія атакувала біля населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Рідкодуб, Липове, Мирне, Зелена Долина та Нове. Українські оборонці всі ворожі атаки відбили, не допустивши погіршення положення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили штурм окупаційних військ в районі Верхньокамʼянського та вогнем у відповідь знищили три мотоцикли разом із ворожими штурмовиками.

Також зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори, Часового Яру та Диліївки. У напрямку Старої Миколаївки противник йшов на штурм та задіяв мотоцикла. Після нанесення вогневого ураження одну штурмову групу разом з мототехнікою знищено, решта штурмовиків - відступили.

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"На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Променю, Новоукраїнки, Новоторецького, Олексіївки, Новосергіївки, Новоолександрівки, Троїцького та Андріївки. В районі Лисівки та Новогродівки захисники відбили ворожий штурм, знищивши баггі з особовим складом. Всі штурмові дії наші захисники відбили, втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря, Одрадного та Веселого. Українські захисники продовжують стримувати натиск агресора, ліквідуючи переважаючі сили ворога.

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