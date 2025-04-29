РФ зменшує активність на півночі, наступ зміщується на південь, - ОСУВ "Хортиця"

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" спостерігається зниження інтенсивності бойових дій на півночі, зокрема на Харківщині, Куп'янському та Лиманському напрямках.

Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, акценти бойових дій зміщуються на південніші ділянки фронту - основна активізація зараз відбувається на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Краматорському напрямках. Російські сили нарощують зусилля на вже знайомих їм ділянках, у той час як на інших займаються перекиданням сил.

Також фіксується зниження використання важкої техніки противником. Натомість зростає використання мотоциклів, які складніше відслідковувати і які швидко втрачаються в бою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Знищено окупантів, які на мотоциклах штурмували наші позиції у напрямку Одрадного, - ОСУВ "Хортиця"