РФ зменшує активність на півночі, наступ зміщується на південь, - ОСУВ "Хортиця"
У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" спостерігається зниження інтенсивності бойових дій на півночі, зокрема на Харківщині, Куп'янському та Лиманському напрямках.
Про це в телеефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, акценти бойових дій зміщуються на південніші ділянки фронту - основна активізація зараз відбувається на Покровському, Новопавлівському, Торецькому та Краматорському напрямках. Російські сили нарощують зусилля на вже знайомих їм ділянках, у той час як на інших займаються перекиданням сил.
Також фіксується зниження використання важкої техніки противником. Натомість зростає використання мотоциклів, які складніше відслідковувати і які швидко втрачаються в бою.
Будь ласка, зачекайте...
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А хіба не так ?
Я так розумію що на марафоні його зеленєйшества ось це називають перемогою ?