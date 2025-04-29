РФ уменьшает активность на севере, наступление смещается на юг, - ОСГВ "Хортиця"
В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" наблюдается снижение интенсивности боевых действий на севере, в частности на Харьковщине, Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, акценты боевых действий смещаются на более южные участки фронта - основная активизация сейчас происходит на Покровском, Новопавловском, Торецком и Краматорском направлениях. Российские силы наращивают усилия на уже знакомых им участках, в то время как на других занимаются переброской сил.
Также фиксируется снижение использования тяжелой техники противником. Зато растет использование мотоциклов, которые сложнее отслеживать и которые быстро теряются в бою.
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А хіба не так ?
Я так розумію що на марафоні його зеленєйшества ось це називають перемогою ?