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Новости Ситуация на севере Украины
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РФ уменьшает активность на севере, наступление смещается на юг, - ОСГВ "Хортиця"

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" наблюдается снижение интенсивности боевых действий на севере, в частности на Харьковщине, Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, акценты боевых действий смещаются на более южные участки фронта - основная активизация сейчас происходит на Покровском, Новопавловском, Торецком и Краматорском направлениях. Российские силы наращивают усилия на уже знакомых им участках, в то время как на других занимаются переброской сил.

Также фиксируется снижение использования тяжелой техники противником. Зато растет использование мотоциклов, которые сложнее отслеживать и которые быстро теряются в бою.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены оккупанты, которые на мотоциклах штурмовали наши позиции в направлении Одрадного, - ОСГВ "Хортиця"

Автор: 

ОСГВ Хортица (372) война в Украине (3998)


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Ми програємо бо зебіл змінив всіх толкових воєначальників на дуполизів. Або майже всіх. Якщо хтось обідився..
А хіба не так ?
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29.04.2025 17:36 Ответить
програемо це тобі на першому каналі московіїї сказали?
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29.04.2025 17:49 Ответить
По карті видно, як щодня захоплюють нові території. Наші. Не засранські.
Я так розумію що на марафоні його зеленєйшества ось це називають перемогою ?
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29.04.2025 17:53 Ответить
 
 