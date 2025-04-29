РФ уменьшает активность на севере, наступление смещается на юг, - ОСГВ "Хортиця"

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" наблюдается снижение интенсивности боевых действий на севере, в частности на Харьковщине, Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, акценты боевых действий смещаются на более южные участки фронта - основная активизация сейчас происходит на Покровском, Новопавловском, Торецком и Краматорском направлениях. Российские силы наращивают усилия на уже знакомых им участках, в то время как на других занимаются переброской сил.

Также фиксируется снижение использования тяжелой техники противником. Зато растет использование мотоциклов, которые сложнее отслеживать и которые быстро теряются в бою.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уничтожены оккупанты, которые на мотоциклах штурмовали наши позиции в направлении Одрадного, - ОСГВ "Хортиця"