Уничтожена группа вражеских штурмовиков возле Старой Николаевки, - ОСГВ "Хортица"

На Харьковском направлении наши войска остановили две атаки противника в районе Волчанска и в сторону Каменки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Колодязного, Петропавловки и Новой Кругляковки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении российская армия атаковала возле населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Редкодуб, Липовое, Мирное, Зеленая Долина и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отразили, не допустив ухудшения положения.

На Северском направлении Силы обороны отразили штурм оккупационных войск в районе Верхнекаменского и ответным огнем уничтожили три мотоцикла вместе с вражескими штурмовиками.

Также отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы, Часова Яра и Дилиевки. В направлении Старой Николаевки противник шел на штурм и задействовал мотоцикла. После нанесения огневого поражения одну штурмовую группу вместе с мототехникой уничтожено, остальные штурмовики отступили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ уменьшает активность на севере, наступление смещается на юг, - ОСУВ "Хортица"

"На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Новоукраинки, Новоторецкого, Алексеевки, Новосергиевки, Новоалександровки, Троицкого и Андреевки. В районе Лисовки и Новогродовки защитники отразили вражеский штурм, уничтожив багги с личным составом. Все штурмовые действия наши защитники отразили, потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Одрадного и Веселого. Украинские защитники продолжают сдерживать натиск агрессора, ликвидируя превосходящие силы врага.

Также читайте: Уничтожены оккупанты, которые на мотоциклах штурмовали наши позиции в направлении Одрадного, - ОСУВ "Хортица"