Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя и Разлива. За сутки на востоке его потери составляют почти тысячу военных, - ОСГВ "Хортиця"
На востоке противник штурмовал позиции украинских защитников на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".
Боевые действия на востоке
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске, успеха не имел.
На Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Новоосиново, Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Чернещина, Грековка, Новый Мир, Липовое, Мирное, Редкодуб, Колодязи и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.
На Сиверском направлении наступательных действий не отмечено.
На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Дачного и Торецка. В направлении Малиновки враг применил танк и пять бронемашин. После нанесения поражения танк и две бронемашины уничтожены.
На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Новоукраинки, Котлино, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Троицкого, Муравки, Котляровки, Лысовки и Андреевки. Все атаки успешно отбиты.
На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Разлива. В направлении Богатыря атаковал на трех мотоциклах, техника уничтожена вместе с личным составом. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.
Потери врага на востоке
За сутки, 30 апреля потери врага составляют:
- личного состава - 954;
- танков - 3;
- боевых бронемашин - 10;
- пушек и минометов - 32;
- реактивных систем залпового огня - 1;
- средств ПВО - 1;
- средств РЭБ - 8;
- автомобильной техники - 105;
- специальной техники - 42;
- пунктов управления БПЛА - 14;
- укрытий - 155;
- складов боеприпасов - 12;
- складов ГСМ - 1.
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