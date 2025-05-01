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Новости Боевые действия на востоке
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Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя и Разлива. За сутки на востоке его потери составляют почти тысячу военных, - ОСГВ "Хортиця"

сводка Генштаба – бои на востоке

На востоке противник штурмовал позиции украинских защитников на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Боевые действия на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске, успеха не имел.

На Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Новоосиново, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Чернещина, Грековка, Новый Мир, Липовое, Мирное, Редкодуб, Колодязи и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

На Сиверском направлении наступательных действий не отмечено.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Дачного и Торецка. В направлении Малиновки враг применил танк и пять бронемашин. После нанесения поражения танк и две бронемашины уничтожены.

На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Новоукраинки, Котлино, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Троицкого, Муравки, Котляровки, Лысовки и Андреевки. Все атаки успешно отбиты.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Разлива. В направлении Богатыря атаковал на трех мотоциклах, техника уничтожена вместе с личным составом. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага на востоке

За сутки, 30 апреля потери врага составляют:

  • личного состава - 954;
  • танков - 3;
  • боевых бронемашин - 10;
  • пушек и минометов - 32;
  • реактивных систем залпового огня - 1;
  • средств ПВО - 1;
  • средств РЭБ - 8;
  • автомобильной техники - 105;
  • специальной техники - 42;
  • пунктов управления БПЛА - 14;
  • укрытий - 155;
  • складов боеприпасов - 12;
  • складов ГСМ - 1.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (375) боевые действия (4095) война в Украине (4022)


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