Враг пытался прорвать оборону в районе Константинополя и Разлива. За сутки на востоке его потери составляют почти тысячу военных, - ОСГВ "Хортиця"

На востоке противник штурмовал позиции украинских защитников на Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортиця".

Боевые действия на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник атаковал позиции наших войск в Волчанске, успеха не имел.

На Купянском направлении вражеская армия безуспешно пыталась улучшить тактическое положение возле Новоосиново, Петропавловки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Чернещина, Грековка, Новый Мир, Липовое, Мирное, Редкодуб, Колодязи и Новое. Украинские защитники все вражеские атаки отбили.

На Сиверском направлении наступательных действий не отмечено.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Предтечино, Белой Горы, Часова Яра, Дилиевки, Дачного и Торецка. В направлении Малиновки враг применил танк и пять бронемашин. После нанесения поражения танк и две бронемашины уничтожены.

На Покровском направлении враг атаковал наши оборонительные укрепления в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Новоукраинки, Котлино, Удачного, Новосергиевки, Новоалександровки, Троицкого, Муравки, Котляровки, Лысовки и Андреевки. Все атаки успешно отбиты.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя и Разлива. В направлении Богатыря атаковал на трех мотоциклах, техника уничтожена вместе с личным составом. Подразделения Сил обороны продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага на востоке

За сутки, 30 апреля потери врага составляют:

личного состава - 954;

танков - 3;

боевых бронемашин - 10;

пушек и минометов - 32;

реактивных систем залпового огня - 1;

средств ПВО - 1;

средств РЭБ - 8;

автомобильной техники - 105;

специальной техники - 42;

пунктов управления БПЛА - 14;

укрытий - 155;

складов боеприпасов - 12;

складов ГСМ - 1.

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