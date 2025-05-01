Россияне не способны охватить Константиновку - силы слишком рассредоточены, - ОСГВ "Хортиця"

Попытки российских войск охватить город Константиновку в Донецкой области сталкиваются с рядом тактических проблем, которые враг не способен преодолеть.

Об этом заявил спикер объединенной стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия уже около двух лет планирует охватить город, но для этого нужно преодолеть или Торецк, или Часов Яр, или перерезать трассу на Покровском направлении - все эти попытки завершаются неудачей.

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"Бои на этих трех направлениях идут очень давно, и россияне не имеют большого успеха. Основные бои идут возле Покровска, и здесь они потерпели большую неудачу, и это рассредоточило, растратило их силы. Поэтому по Константиновке они сами себя лишили какой-то возможности", - отметил Трегубов.

Он также отметил, что достижение административных границ Днепропетровской области не дает РФ никаких военных преимуществ. По его мнению, это лишь "черточка на карте", которая не влияет на оперативную обстановку, тогда как захват населенных пунктов действительно имеет значение.

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