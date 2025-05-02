Выискивала локации ВСУ на Покровском направлении: задержана жительница Мирнограда на Донетчине
Задержана женщина, которая выискивала места дислокации ВСУ на Покровском направлении и передавала информацию российским оккупантам.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о жительнице Мирнограда - работнице одного из угледобывающих предприятий Донецкой области. В начале декабря 2024 года она начала активную переписку в мессенджере "Тelegram" с военнослужащим ВС РФ и его знакомым - сотрудником так называемой военной контрразведки фсб "днр". Во время общения она согласилась собирать информацию, которая бы помогла российской армии в продвижении по территории Донецкой области.
По заданию своих вербовщиков женщина в течение двух месяцев выискивала локации украинских защитников в своем городе, Покровске, и в окрестностях одного из поселков Покровского района. Кроме того, сосредотачивала внимание на объектах гражданской инфраструктуры, осознавая, что они также могут стать мишенями для вражеского оружия", - говорится в сообщении.
"Отчеты" подозреваемая отправляла в виде текстовых сообщений.
В данное время она задержана и находится под стражей. Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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Розпатронити це стерво, і повісити!!
Безкарність та немічність, зеленського+стефанчуків+шмигаля, з 2022 року, спонукаю Українців на місцях, вживати більш ДІЄВИХ заходів щодо покарання цього елементу московської війни!
А то знову, утримуй тепер її, за рахунок, постраждалих від її дій, Українців!
Вішати, таке лайно треба, як це роблять Сирійці!!