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Новости Задержание корректировщиков
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Выискивала локации ВСУ на Покровском направлении: задержана жительница Мирнограда на Донетчине

Женщина передавала РФ информацию о ВСУ на Покровском направлении

Задержана женщина, которая выискивала места дислокации ВСУ на Покровском направлении и передавала информацию российским оккупантам.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о жительнице Мирнограда - работнице одного из угледобывающих предприятий Донецкой области. В начале декабря 2024 года она начала активную переписку в мессенджере "Тelegram" с военнослужащим ВС РФ и его знакомым - сотрудником так называемой военной контрразведки фсб "днр". Во время общения она согласилась собирать информацию, которая бы помогла российской армии в продвижении по территории Донецкой области.

По заданию своих вербовщиков женщина в течение двух месяцев выискивала локации украинских защитников в своем городе, Покровске, и в окрестностях одного из поселков Покровского района. Кроме того, сосредотачивала внимание на объектах гражданской инфраструктуры, осознавая, что они также могут стать мишенями для вражеского оружия", - говорится в сообщении.

"Отчеты" подозреваемая отправляла в виде текстовых сообщений.

В данное время она задержана и находится под стражей. Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

прокуратура (5017) Донецкая область (9718) корректировщик (52) Мирноград (57) Покровский район (586)


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02.05.2025 13:23 Ответить
Ну, от добре, що піймали падлюку!
Розпатронити це стерво, і повісити!!
Безкарність та немічність, зеленського+стефанчуків+шмигаля, з 2022 року, спонукаю Українців на місцях, вживати більш ДІЄВИХ заходів щодо покарання цього елементу московської війни!
А то знову, утримуй тепер її, за рахунок, постраждалих від її дій, Українців!
Вішати, таке лайно треба, як це роблять Сирійці!!
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02.05.2025 13:24 Ответить
Як же ж вона - курва - шниряла по передку - а патруль - облава?
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02.05.2025 13:29 Ответить
Мабуть хотіла вАлАнтьорить, свою вонючку пропонувала...
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02.05.2025 13:35 Ответить
 
 