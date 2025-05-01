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Новости Задержание корректировщиков Приговоры за государственную измену
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Рецидивист корректировал удары на Покровском направлении: его приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Приговор корректировщику на Покровском направлении

Российского агента, который корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары РФ на Покровском направлении, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 39-летнем рецидивисте, который уже дважды отбывал тюремные наказания за разбой.

"Во время отсидки первого "срока" в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовал кадровый сотрудник фсб и перевел в "режим ожидания". После выхода из тюрьмы еще до начала полномасштабной войны агент выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился в городе Белозерск Покровского района", - говорится в сообщении

В конце 2024 года на мужчину в мессенджере вышел куратор из ФСБ и поручил ему подготовить координаты для ударов по Силам обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил за ВСУ и корректировал авиаудары: задержан агент ГРУ на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

РФ интересовали локации укрепрайонов, огневых позиций и запасных командных пунктов украинских войск.

Агент самостоятельно обходил местность или следил за движением колонн ВСУ из окна собственной квартиры, чтобы собрать геолокации для огневого поражения.

СБУ разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства в январе 2025 года.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Также читайте: Гуляла с ребенком и корректировала обстрелы: на Житомирщине задержана агент РФ

Автор: 

приговор (1221) СБУ (19920) Донецкая область (9718) корректировщик (51) Покровский район (580)


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Дві новини поруч і два вироки для порівняння:
- Рецидивіст коригував удари на Покровському напрямку: його засудили до 15 років тюрми
- Суд РФ засудив мешканку Чити до 12 років ув'язнення за донати на ЗСУ.
Доки буде тривати цей маразм і поблажливе ставлення до ворога???
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01.05.2025 16:26 Ответить
Зараз мабуть свій авторитет під шконкою добувати буде. Якщо не за зраду, так за роботу на правоохоронців.
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01.05.2025 16:35 Ответить
Добрий день. Я все повторювала коли ми будемо жаліти ворогів. Тільки зничтоження, без усякої условності, без всякого пояснення. Тільки (як казав "" по законам військового часу" тільки так. Ми зможемо перемогти. Наш ворог підлий, брехливий, нічого за собою не має. Я просто дивуюся хто ще йому вірить.
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01.05.2025 16:48 Ответить
У мордорі за донати дають 12, а тут… 15 за коригування ударів? Та він би до суда не мав би дожити.
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01.05.2025 16:49 Ответить
От нащо на цю падаль витрачати держані кошти на утримання? Простіше а головне ефективніше ,пристрелити цю падаль при намаганні до втечі.
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01.05.2025 16:53 Ответить
 
 