Рецидивист корректировал удары на Покровском направлении: его приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Российского агента, который корректировал ракетно-бомбовые и артиллерийские удары РФ на Покровском направлении, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 39-летнем рецидивисте, который уже дважды отбывал тюремные наказания за разбой.

"Во время отсидки первого "срока" в колонии во временно оккупированной Макеевке его завербовал кадровый сотрудник фсб и перевел в "режим ожидания". После выхода из тюрьмы еще до начала полномасштабной войны агент выехал на подконтрольную Украине территорию и поселился в городе Белозерск Покровского района", - говорится в сообщении

В конце 2024 года на мужчину в мессенджере вышел куратор из ФСБ и поручил ему подготовить координаты для ударов по Силам обороны.

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РФ интересовали локации укрепрайонов, огневых позиций и запасных командных пунктов украинских войск.

Агент самостоятельно обходил местность или следил за движением колонн ВСУ из окна собственной квартиры, чтобы собрать геолокации для огневого поражения.

СБУ разоблачила предателя, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства в январе 2025 года.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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