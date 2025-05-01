Рецидивіст коригував удари на Покровському напрямку: його засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Російського агента, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари РФ на Покровському напрямку, засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 39-річного рецидивіста, який уже двічі відбував тюремні покарання за розбій.

"Під час відсидки першого "строку" в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник фсб та перевів у "режим очікування". Після виходу з тюрми ще до початку повномасштабної війни агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився у місті Білозерськ Покровського району", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2024 року на чоловіка у месенджері вийшов куратор з ФСБ та доручив йому підготувати координати для ударів по Силах оборони.

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РФ цікавили локації укріпрайонів, вогневих позицій та запасних командних пунктів українських військ.

Агент самостійно обходив місцевість або слідкував за рухом колон ЗСУ з вікна власної квартири, щоб зібрати геолокації для вогневого ураження.

СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини та затримала за місцем проживання у січні 2025 року.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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