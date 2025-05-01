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Новини Затримання коригувальників Вироки за державну зраду
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Рецидивіст коригував удари на Покровському напрямку: його засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Вирок коригувальнику на Покровському напрямку

Російського агента, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари РФ на Покровському напрямку, засудили до 15 років тюрми.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 39-річного рецидивіста, який уже двічі відбував тюремні покарання за розбій.

"Під час відсидки першого "строку" в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник фсб та перевів у "режим очікування". Після виходу з тюрми ще до початку повномасштабної війни агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився у місті Білозерськ Покровського району", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці 2024 року на чоловіка у месенджері вийшов куратор з ФСБ та доручив йому підготувати координати для ударів по Силах оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за ЗСУ та коригував авіаудари: затримано агента ГРУ на Харківщині, - СБУ. ФОТО

РФ цікавили локації укріпрайонів, вогневих позицій та запасних командних пунктів українських військ.

Агент самостійно обходив місцевість або слідкував за рухом колон ЗСУ з вікна власної квартири, щоб зібрати геолокації для вогневого ураження.

СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини та затримала за місцем проживання у січні 2025 року.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї: СБУ затримала нападницю. ФОТО

Автор: 

вирок (1075) СБУ (12837) Донецька область (8529) коригування (53) Покровський район (587)


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Дві новини поруч і два вироки для порівняння:
- Рецидивіст коригував удари на Покровському напрямку: його засудили до 15 років тюрми
- Суд РФ засудив мешканку Чити до 12 років ув'язнення за донати на ЗСУ.
Доки буде тривати цей маразм і поблажливе ставлення до ворога???
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01.05.2025 16:26 Відповісти
Зараз мабуть свій авторитет під шконкою добувати буде. Якщо не за зраду, так за роботу на правоохоронців.
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01.05.2025 16:35 Відповісти
Добрий день. Я все повторювала коли ми будемо жаліти ворогів. Тільки зничтоження, без усякої условності, без всякого пояснення. Тільки (як казав "" по законам військового часу" тільки так. Ми зможемо перемогти. Наш ворог підлий, брехливий, нічого за собою не має. Я просто дивуюся хто ще йому вірить.
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01.05.2025 16:48 Відповісти
У мордорі за донати дають 12, а тут… 15 за коригування ударів? Та він би до суда не мав би дожити.
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01.05.2025 16:49 Відповісти
От нащо на цю падаль витрачати держані кошти на утримання? Простіше а головне ефективніше ,пристрелити цю падаль при намаганні до втечі.
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01.05.2025 16:53 Відповісти
 
 