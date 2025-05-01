Рецидивіст коригував удари на Покровському напрямку: його засудили до 15 років тюрми, - СБУ
Російського агента, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари РФ на Покровському напрямку, засудили до 15 років тюрми.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про 39-річного рецидивіста, який уже двічі відбував тюремні покарання за розбій.
"Під час відсидки першого "строку" в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник фсб та перевів у "режим очікування". Після виходу з тюрми ще до початку повномасштабної війни агент виїхав на підконтрольну Україні територію та оселився у місті Білозерськ Покровського району", - йдеться в повідомленні.
Наприкінці 2024 року на чоловіка у месенджері вийшов куратор з ФСБ та доручив йому підготувати координати для ударів по Силах оборони.
РФ цікавили локації укріпрайонів, вогневих позицій та запасних командних пунктів українських військ.
Агент самостійно обходив місцевість або слідкував за рухом колон ЗСУ з вікна власної квартири, щоб зібрати геолокації для вогневого ураження.
СБУ викрила зрадника, задокументувала його злочини та затримала за місцем проживання у січні 2025 року.
Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
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Доки буде тривати цей маразм і поблажливе ставлення до ворога???