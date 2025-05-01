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Новини Фото Напад на Стерненка
11 042 189

На Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї: СБУ затримала нападницю. ФОТО

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.

Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Напад на Сергія Стерненка. Жінку затримано

Наразі тривають оперативно-слідчі заходи.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

Також читайте: Одна з версій нападу на журналіста Макарова – його професійна діяльність, - Зеленський

Автор: 

замах (547) СБУ (12837) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+23
Чекаємо на яскравий напад на Притулу в стилі "Шефір"...
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01.05.2025 14:13
+23
чому ти радієш на українського волонтера здійснено замах ?
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01.05.2025 14:15
+18
Бо на рахунках чолвіка мадам Сопєльнік і родича Хомутинника Притули тільки в Монобанку заморожено 1,4 млрд. гривень, частину з яких він, якщо вірити інформованим особам, планує витратити на виборах президента. А те що це колись були донати на ЗСУ то це таке... Я не радію, а розумію невідворотність таких нападів на корумпованих осіб.
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01.05.2025 14:20
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Своїм все, чужим - закон
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01.05.2025 15:06 Відповісти
З новини можна зробити висновки, що СБУ знало про підготовку замаха і використало Стерненка, як приманку для 100% доказів причетних осіб.
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01.05.2025 14:26 Відповісти
якщо Стерненка поранено, то операція була ризикова

.
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01.05.2025 14:29 Відповісти
Інформації - 0. Самі собі щось придумуєте
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01.05.2025 14:31 Відповісти
І чому згадалось "вухо Трампа"?
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01.05.2025 15:13 Відповісти
З новини можна зробити висновки, що скоро вибори, і провладного блогера будуть пхати мінімум в депутати ВР.
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01.05.2025 14:31 Відповісти
Нам вже надю підсовували
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01.05.2025 14:34 Відповісти
норм депутатка на фоні зельоних
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01.05.2025 14:37 Відповісти
Страшно визнавати, але так...
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01.05.2025 15:07 Відповісти
Те, що його будуть зелені пхати у ВР було зрозуміло ще два роки тому.
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01.05.2025 15:07 Відповісти
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01.05.2025 14:27 Відповісти
А шо так, рейтинг почав небезпечно знижуватися?)
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01.05.2025 14:29 Відповісти
Якась ревнива товста тітка.
Знову застала з дівками?
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01.05.2025 14:30 Відповісти
Морду ліца закрили, але дуже схожа на Надю Савченко.
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01.05.2025 14:40 Відповісти
А Стерненко использовал нож и все прошло успешно. Вывод. Нож лучше пистолета.
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01.05.2025 14:31 Відповісти
Всім, хто тут несе пургу на Стерненка, бажаю зустріти увечері біля підї'зду двох шанувальників "рускага міра", зростом під 1,90 м, зі словами:
- Закурить нє найдьотся?
Побачу, як ви пообсцикаєтеся !!!
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01.05.2025 14:32 Відповісти
особливо можна обісцятись якщо вони твої колишні подільники ))
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01.05.2025 14:37 Відповісти
Подільник - прилад, пристрій для поділу чого-небудь !
Наприклад, подільник напруги, оптичний подільник, подільник комбайна...
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01.05.2025 14:44 Відповісти
Ну, біля під'їздів його ввечері хрен коли зустрінеш.
Він в основному по генделикам в цей час квасить.
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01.05.2025 14:42 Відповісти
ти один із них?
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01.05.2025 15:01 Відповісти
Дуріку який лиже зад очкатому. Ти оббуришся першим. Це точно.
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01.05.2025 15:17 Відповісти
Квартал рулит,шоу продолжается.
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01.05.2025 14:33 Відповісти
Шапіто, як з БТР-ом.
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01.05.2025 14:38 Відповісти
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01.05.2025 14:39 Відповісти
слабак. татаров ондо всіх кадирівців перестріляв які на оп напали. а оп спокійно мівіну теплою водою заливала.
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01.05.2025 14:45 Відповісти
Я бачу тут багато розумних,освічених форумчанів які в крсі який стервенко волонтер вєлікій. питання в мене є одне,скільки власних коштів стерненко задонатив ЗСУ,хтось знає?
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01.05.2025 14:46 Відповісти
Станом на 31 грудня 2024 року 6 947 687 гривень. А ви сткільки задонатили?
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01.05.2025 15:01 Відповісти
сам видумав,чи як? мені першо джерело . я почекаю.
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01.05.2025 15:02 Відповісти
Ось пруф:
https://t.me/ssternenko/38184
Тепер чекаю від тебе, скільки ти задонатив? Чи в тебе зарплата в рублях?
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01.05.2025 15:05 Відповісти
для тих хто в танку: СКІЛЬКИ ВЛАСНИХ КОШТІВ стервенко задонатив на ЗСУ? це так важко зрозуміти чи як? це велика різниця між власними коштами та зібраними.
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01.05.2025 15:11 Відповісти
Та ти сам в танку. Я ж написав, що він віддав ВЛАСНИХ КОШТІВ 6 947 687 гривень. А зібрав він на потреби ЗСУ понад 3,2 млрд гривень. В інтернеті є вся інформація.
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01.05.2025 15:16 Відповісти
і на рахунок моєї зарплати, в мене пенсія в гривнях,32000 на місяць, всю віддаю на допомогу ЗСУ, кошти я з свого бізнесу отримую в злотих та євро, я свої кошти віддаю на допомогу, а твій стервенко існує за чужий рахунок.
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01.05.2025 15:14 Відповісти
А звідки у не підприємця такі гроші!!! Від блогерства???
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01.05.2025 15:06 Відповісти
У нього 2 млн підписників на ютьюбі. Майже кожен день він записує відео, які дивляться сотні тисячі людей. Від ютьюба він заробляє 20-25 тис. доларів щомісяця. Осьь тут детальніше:
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-11-15/ekspert-iz-youtube-obyyasnila-otkuda-u-sternenko-takie-bolshie-dengi/334193

Також у нього є магазин мерчу, який тоже щось приносить, хотча напевно і менше.
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01.05.2025 15:10 Відповісти
Є такі ідіоти, що дивляться цю маячню?
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01.05.2025 15:24 Відповісти
А ти сам пройди IQ тест. Це не образа. Просто пройди і побачиш свій рівень. Нікому потім казати не треба.
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01.05.2025 15:25 Відповісти
Ні коли його не дивився, та і бажання немає!!! Пам'ятаю що він був членом " правого сектора ", потім були якісь суперечки, хто він!!!! От і все що знаю!!!
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01.05.2025 15:33 Відповісти
Волонери не донатять власні кошти - вони розпорядники чужих .Ще й отримують комісійні з цих коштів . Тому єлєхторату перш ніж робити з деяких волонтерів - напрівбожків та лідерів думок варто добре придивитися до їх вчинків та мотивів...
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01.05.2025 15:02 Відповісти
Донатять, з монетизацii.
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01.05.2025 15:04 Відповісти
тут я згоден з вами.
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01.05.2025 15:04 Відповісти
САТ РАМ №601301
Що тобі заважає, як С.Стерненку щомісячно відправляти Силам оборони України тисячі дронів?
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01.05.2025 15:06 Відповісти
Совість . Замість того ,щоб чесно заробляти власною працею - Стерненки жирують на відсотках ,які донатять люди . Умовно люди донатять на 1100 дронів ,а в ЗСУ потрапляє 1000 . А на решту 100 дронів умовні Стерненки живуть на широку ногу .

Хтось бачив від Стерненка баланс коштів ,які надходять і які він витрачає ? Ні ? Отож бо .
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01.05.2025 15:12 Відповісти
Ти на кого працюєш недоумку промосковський ,яка з тебе користь ?
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01.05.2025 15:23 Відповісти
звідки у вас такі дані?
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01.05.2025 15:30 Відповісти
Чесним людям не має чого боятися - вони публічно звітують ,шахраї - приховують фінансові звіти
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01.05.2025 15:36 Відповісти
Совісті у тебе якраз немає. Бо ти абсолютно беспідставно наговорюєш на людей, які, на відміну від тебе, щодня допомогають армії.
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01.05.2025 15:31 Відповісти
Без проблем . Стерненко виставляє публічний бухгалтерський звіт - я вибачаюсь.
Але ви мабуть з елєхтората зе - це вам складно зрозуміти
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01.05.2025 15:34 Відповісти
Що-що?...Диван. А ось обливати когось лайном в інтернеті диван не заважає.
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01.05.2025 15:13 Відповісти
Я плачу податки , і не доначу шахраям .
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01.05.2025 15:14 Відповісти
А ПМ то пневмат.Шкіру хіба пошкодить.
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01.05.2025 14:47 Відповісти
до речі, стрілка шифіра, та і не знайшли. досі, десь лісом на конча заспі переховується.
на зе!лідара, 100500 замахів було. татаров всіх чеченців повбивав.
а що, стерненко гірше?
з нього зняли обвинувачення, чи суд далі триває?
фотка з сирським же є, після невдалого виступу тцк.
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01.05.2025 14:47 Відповісти
Березневий бегемот пепа,
а ти хочеш, щоби зі Стерненка зняли всі обинувачення, чи щоби суд і надалі тривав?
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01.05.2025 15:10 Відповісти
тема цицьок не розкрита...

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01.05.2025 14:48 Відповісти
Із гуманних намірів, щодо читачів цензора.
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01.05.2025 15:04 Відповісти
Візитку Порошенка вже знайшли?
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01.05.2025 14:49 Відповісти
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01.05.2025 14:49 Відповісти
лєнін з пістолетом ?

перший раз бачу таку версію
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01.05.2025 15:04 Відповісти
а Ермака з Татаровим, що відстрілювались від чеченців бачив? а Зеленський бачив.
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01.05.2025 15:09 Відповісти
Старуха Шапокляк (член партії есерів) через поганий зір, замість крокодила Гєни помилково стріляє в вождя світового пролетаріату Крупського В.І.
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01.05.2025 15:29 Відповісти
"...Два дня ми билі в пєрєстрєлкє
Что толку в етакой бєздєлкє?
Ми ждалі трєтій дєнь..." (с)
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01.05.2025 15:06 Відповісти
Дивно як наше тупе бидло радіє що рашиські агенти убивають наших вулантерів ,громадських діячів . Стерненко передав для ЗСУ понад 150 тисяч дронів ,а що ті хто критикує вулантерів зробив ?
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01.05.2025 14:56 Відповісти
Волонтери збирають чужі гроші і мають від цього 20%
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01.05.2025 14:58 Відповісти
А що ти зробив для допормоги чи що Зеля зробив ?
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01.05.2025 15:00 Відповісти
Спробуй, збери.
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01.05.2025 15:06 Відповісти
А то і 30%!!!
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01.05.2025 15:08 Відповісти
Назбирав їх по генделиках у нідропарку?
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01.05.2025 15:00 Відповісти
сидять на шиї в дружин, батьків, дітей, а злість зривають в коментарях, бо бояться зайвий раз вийти на вулицю, щоб не зустріти тцк. А для ЗСУ точно нічого не зробили, бо вони для своєї сім'ї не здатні, щось зробити. Я таких знаю.
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01.05.2025 15:04 Відповісти
Перед тим як писати про "тупих ", то варто вивчити ,яки пишеться слово "волонтер" . А вже потім можна буде вчитися розрізняти де "волонтер " та "громадський діяч " , а де звичайний інфобізнесмен
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01.05.2025 15:07 Відповісти
Ну ти з стерненка робиш якогось героя!!! Це на гроші людей закуплено " фондом разом з чмутом ", то ж не стерненко!!!
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01.05.2025 15:11 Відповісти
А хто тобі заважає стати волонтером якась користь була б ,а так граєш на руку ворога .
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01.05.2025 15:14 Відповісти
Ти не зрозумів??? Не роби куміра !!! Я не волонтер, і не збираюся їм бути, даю гроші на ЗСУ!!! Це все що потрібно знати і робити!!!
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01.05.2025 15:27 Відповісти
Эх жаль Серёга сам с ней не посчитался , у него опыт утилизации ватных тварей имеется...
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01.05.2025 15:08 Відповісти
Зрозуміло, що це рашистський слід. На підтримку пропоную задонатити Стерненкі на русоріз.
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01.05.2025 15:08 Відповісти
нарешті хоч один розумний коментар ! дякую !
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01.05.2025 15:17 Відповісти
Не схоже на замовлення, постанова.
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01.05.2025 15:11 Відповісти
Кіно і німці!
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01.05.2025 15:12 Відповісти
Тупа кацапська пи..зда.
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01.05.2025 15:25 Відповісти
Похожа на Савченко. Ну, не на Тимошенко же!
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01.05.2025 15:26 Відповісти
БОже, ну як можна з такою жирною тушею лізти у кілери????? ну це ж тепер на всіх канал будуть показувати яка вона жирна... Повіситися можна...
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01.05.2025 15:27 Відповісти
Ї він її не зарізав?!
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01.05.2025 15:28 Відповісти
Ніфіга собі шапіто! Це ж як треба було зейлу і банді продумати операцію, щоб вона виглядала більш-менш пристойно. І щоб переконати акторку, що в фіналі для неї все буде ОК і купа грошей! І все для того, щоб ліпити із зеленого стерненка кандидата в прези))) Зелохам зайде)))
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01.05.2025 15:32 Відповісти
Стерненко - Дуже рветься на фронт! Навіть Сирського благав!! Щоб,не дай Боже, не втік на передову з київських кабаків - його цілодобово охороняють з СБУ,як особо цінного кадра...І вбити,мабуть,хотіли вороги,щоб завадити піти на передову...бо це б була Перемога точно
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01.05.2025 15:33 Відповісти
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