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На Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї: СБУ затримала нападницю. ФОТО
Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.
Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають оперативно-слідчі заходи.
Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.
Топ коментарі
+23 НБ
показати весь коментар01.05.2025 14:13
+23 роман #583809
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+18 НБ
показати весь коментар01.05.2025 14:20
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Знову застала з дівками?
- Закурить нє найдьотся?
Побачу, як ви пообсцикаєтеся !!!
Наприклад, подільник напруги, оптичний подільник, подільник комбайна...
Він в основному по генделикам в цей час квасить.
https://t.me/ssternenko/38184
Тепер чекаю від тебе, скільки ти задонатив? Чи в тебе зарплата в рублях?
https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-11-15/ekspert-iz-youtube-obyyasnila-otkuda-u-sternenko-takie-bolshie-dengi/334193
Також у нього є магазин мерчу, який тоже щось приносить, хотча напевно і менше.
Що тобі заважає, як С.Стерненку щомісячно відправляти Силам оборони України тисячі дронів?
Хтось бачив від Стерненка баланс коштів ,які надходять і які він витрачає ? Ні ? Отож бо .
Але ви мабуть з елєхтората зе - це вам складно зрозуміти
на зе!лідара, 100500 замахів було. татаров всіх чеченців повбивав.
а що, стерненко гірше?
з нього зняли обвинувачення, чи суд далі триває?
фотка з сирським же є, після невдалого виступу тцк.
а ти хочеш, щоби зі Стерненка зняли всі обинувачення, чи щоби суд і надалі тривав?
перший раз бачу таку версію
Что толку в етакой бєздєлкє?
Ми ждалі трєтій дєнь..." (с)