На Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї: СБУ затримала нападницю. ФОТО

Служба безпеки України запобігла вбивству активіста, волонтера та блогера Сергія Стерненка.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на нього було скоєно замах з вогнепальної зброї. Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці.



Життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-слідчі заходи.

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив, що на нього було скоєно напад, внаслідок чого він дістав поранення.

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