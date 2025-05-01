На Стерненко было совершено покушение с применением огнестрельного оружия: СБУ задержала нападавшую. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте.



Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

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