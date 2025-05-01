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На Стерненко было совершено покушение с применением огнестрельного оружия: СБУ задержала нападавшую. ФОТО
Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте.
Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.
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Треба мати IQ як у інфузорії туфелька щоби писати про те, що С.Стерненко може стати Президентом України.
Для БО законом визначено, що як мінімум 80% надходжень мають передаватися отримувачам допомоги, і лише до 20% може бути використано на адміністративні витрати, такі як заробітна плата працівникам, оренда приміщення тощо
ТОБТО ,ЯК МІНІМУМ 20% КОШТІВ - ВСІ ЦІ "волонтерські організації " від донатів можуть спокійно забирати собі .
Тобток з кожної 1000 грн - двісті Притули та Стерненки забирають собі .
Якби ці фонди були чесні та прозорі - вони б виставляли публічні фінасові звіти про надходження і витрачання коштів
Ні в Притули , ні в Стерненка немає таких публічних фінансових звітів !!!!!
ДУМАЙТЕ ,КОМУ ВИ ДОНАТИТЕ !!! ЗСУ? Чи черговому інфобізнесмену ....