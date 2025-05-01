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Новости Фото Нападение на Стерненко
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На Стерненко было совершено покушение с применением огнестрельного оружия: СБУ задержала нападавшую. ФОТО

Служба безопасности Украины предотвратила убийство активиста, волонтера и блогера Сергея Стерненко.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на него было совершено покушение из огнестрельного оружия. Благодаря профессиональным и мгновенным действиям сотрудников СБУ нападающая задержана на месте.

Жизни Сергея Стерненко пока ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Нападение на Сергея Стерненко. Женщина задержана

Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, 1 мая 2025 года Сергей Стерненко сообщил, что на него было совершено нападение, в результате чего он получил ранения.

Также читайте: Одна из версий нападения на журналиста Макарова - его профессиональная деятельность, - Зеленский

Автор: 

покушение (1034) СБУ (19916) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+30
чому ти радієш на українського волонтера здійснено замах ?
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01.05.2025 14:15
+24
Чекаємо на яскравий напад на Притулу в стилі "Шефір"...
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01.05.2025 14:13
+20
Бо на рахунках чолвіка мадам Сопєльнік і родича Хомутинника Притули тільки в Монобанку заморожено 1,4 млрд. гривень, частину з яких він, якщо вірити інформованим особам, планує витратити на виборах президента. А те що це колись були донати на ЗСУ то це таке... Я не радію, а розумію невідворотність таких нападів на корумпованих осіб.
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01.05.2025 14:20
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Эх жаль Серёга сам с ней не посчитался , у него опыт утилизации ватных тварей имеется...
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01.05.2025 15:08 Ответить
Зрозуміло, що це рашистський слід. На підтримку пропоную задонатити Стерненкі на русоріз.
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01.05.2025 15:08 Ответить
нарешті хоч один розумний коментар ! дякую !
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01.05.2025 15:17 Ответить
Шта?
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01.05.2025 16:36 Ответить
Не схоже на замовлення, постанова.
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01.05.2025 15:11 Ответить
Не схоже, а, судячи з усього, так і є.
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01.05.2025 16:41 Ответить
Кіно і німці!
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01.05.2025 15:12 Ответить
Тупа кацапська пи..зда.
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01.05.2025 15:25 Ответить
Похожа на Савченко. Ну, не на Тимошенко же!
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01.05.2025 15:26 Ответить
БОже, ну як можна з такою жирною тушею лізти у кілери????? ну це ж тепер на всіх канал будуть показувати яка вона жирна... Повіситися можна...
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01.05.2025 15:27 Ответить
Ї він її не зарізав?!
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01.05.2025 15:28 Ответить
Напевно наскрізне кульове заважало. А шкода. Я вам бажаю шоп на вас хтось напав, а ви мали лише словами захищатися
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01.05.2025 15:54 Ответить
Ніфіга собі шапіто! Це ж як треба було зейлу і банді продумати операцію, щоб вона виглядала більш-менш пристойно. І щоб переконати акторку, що в фіналі для неї все буде ОК і купа грошей! І все для того, щоб ліпити із зеленого стерненка кандидата в прези))) Зелохам зайде)))
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01.05.2025 15:32 Ответить
№374484
Треба мати IQ як у інфузорії туфелька щоби писати про те, що С.Стерненко може стати Президентом України.
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01.05.2025 15:49 Ответить
В цій країні цілком можливо. Якщо вже блазня обрали...
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01.05.2025 16:43 Ответить
Передай Шарію привіт. І ще полковнику ГРУ Червоненку
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01.05.2025 15:53 Ответить
Взагалі-то, коли зелені прийшли до влади, то спочатку зробили ще одну спробу посадити Стерненка за самозахист. Чи ви це вже забули?
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01.05.2025 16:35 Ответить
Стерненко - Дуже рветься на фронт! Навіть Сирського благав!! Щоб,не дай Боже, не втік на передову з київських кабаків - його цілодобово охороняють з СБУ,як особо цінного кадра...І вбити,мабуть,хотіли вороги,щоб завадити піти на передову...бо це б була Перемога точно
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01.05.2025 15:33 Ответить
Ти це пишеш з бліндажа?
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01.05.2025 15:48 Ответить
Як там у окопі?
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01.05.2025 15:52 Ответить
Вухо Трампа згадалося чомусь,може вибори?Хто зна!
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01.05.2025 15:49 Ответить
Кожен, хто звиздякає на волонтерів: скільки ви задонатили цього місяця? Скільки реально дронів купили? Реальних. Підтверджених. Від бойових частин, де це реально порішало фронт? Вот хто з вас? Ніхто? Ну то яке ви моральне право маєте ****..ти?? Хоча про шо я: ви Шарія всі передивилися певно, а там нема питання про мораль. Сбу вам не подобається? А тероризмом хто має займатися? Поліція? Та ну?
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01.05.2025 15:51 Ответить
А хтось думав що між Україною і Сосією настане мир дружба і жвачка? Як тільки закінчаться бойові дії на фронтах так зразу почнуться теракти і замовні вбивства всередині України щоб ви там з рашистами не підписали.
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01.05.2025 16:00 Ответить
Всім захисникам Стерненків та Притул :

Для БО законом визначено, що як мінімум 80% надходжень мають передаватися отримувачам допомоги, і лише до 20% може бути використано на адміністративні витрати, такі як заробітна плата працівникам, оренда приміщення тощо

ТОБТО ,ЯК МІНІМУМ 20% КОШТІВ - ВСІ ЦІ "волонтерські організації " від донатів можуть спокійно забирати собі .

Тобток з кожної 1000 грн - двісті Притули та Стерненки забирають собі .

Якби ці фонди були чесні та прозорі - вони б виставляли публічні фінасові звіти про надходження і витрачання коштів

Ні в Притули , ні в Стерненка немає таких публічних фінансових звітів !!!!!

ДУМАЙТЕ ,КОМУ ВИ ДОНАТИТЕ !!! ЗСУ? Чи черговому інфобізнесмену ....
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01.05.2025 16:01 Ответить
****, почитаєш коментарі на Цензорі як більшість радіє замаху на волонтера і активіста і ловиш себе на думці що рашисти праві. А іменно що їм вигідно зараз перемир'я тому що українці переставши воювати з рашистами зжеруть самі себе і рашисти захоплять Україну швидше і з меншою в рази ціною чим за допомогою військових дій
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01.05.2025 16:05 Ответить
Більшість розуміє, що то було насправді. Прочитай хоча б один абзац з новини: "Завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю затримано на місці." Це як? Сбушники цілодобово ходять поряд зі Стерненком?
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01.05.2025 16:40 Ответить
На людину Єрмака напали!
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01.05.2025 16:15 Ответить
Оце вже кіллєрши пошлі... З макіяжем та трохи лишньою вагою.
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01.05.2025 16:24 Ответить
Наші з першої спроби вбили генерала генштабу та ведучого розробника систем РЕБ. Москалі з другої спроби не змогли вбити блогера та волонтера. Оце показник рівня роботи спецслужб двох країн.
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01.05.2025 16:31 Ответить
Це показник зовсім іншого. Хотіли б убити - давно б убили.
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01.05.2025 16:37 Ответить
Ну прям історія як з Трампом чи Фіцо. Але Стерненко точно не траба до кола президентів з замахами-ще одного експеримента Україна не витримає.
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01.05.2025 16:37 Ответить
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