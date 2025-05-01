13 989 103
На волонтера Стерненко совершено нападение: он ранен, нападавшая задержана
На украинского активиста, блогера и волонтера Сергея Стерненко совершено нападение.
Об этом он сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"На меня совершено нападение. Ранен", - отметил он.
Угрозы жизни нет, добавил Стерненко.
Впоследствии он сообщил, что нападавшая задержана.
"Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать", - отметил Стерненко.
Топ комментарии
+22 Gary Grant
показать весь комментарий01.05.2025 13:40
+20 Андрій Волошко
показать весь комментарий01.05.2025 13:42
+17 Timur timur #461566
показать весь комментарий01.05.2025 13:43
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Яцык Монах
показать весь комментарий01.05.2025 14:33 Ответить Мне нравится 4
✘
Николай Водяной #461390
показать весь комментарий01.05.2025 14:42 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль