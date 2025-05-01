На волонтера Стерненко совершено нападение: он ранен, нападавшая задержана

На украинского активиста, блогера и волонтера Сергея Стерненко совершено нападение.

Об этом он сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"На меня совершено нападение. Ранен", - отметил он.

Угрозы жизни нет, добавил Стерненко.

Впоследствии он сообщил, что нападавшая задержана.

"Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать", - отметил Стерненко.

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