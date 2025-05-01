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Новости Нападение на Стерненко
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На волонтера Стерненко совершено нападение: он ранен, нападавшая задержана

Нападение на Сергея Стерненко. Волонтер ранен

На украинского активиста, блогера и волонтера Сергея Стерненко совершено нападение.

Об этом он сообщил в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"На меня совершено нападение. Ранен", - отметил он.

Угрозы жизни нет, добавил Стерненко.

Впоследствии он сообщил, что нападавшая задержана.

"Спасибо СБУ за молниеносную реакцию. Если бы не они - я бы ничего уже не мог писать", - отметил Стерненко.

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Нападение на Сергея Стерненко. Волонтер ранен

Автор: 

нападение (2215) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+22
Ну звісно. Русоріз кацапам дуже дошкуляє. За діяльність МО України вони не переживають.
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01.05.2025 13:40
+20
здохни, кацап
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01.05.2025 13:42
+17
Стань волонтером та взірцем...
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01.05.2025 13:43
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очередное шапито от ЗЕ Сброда....рассчитанное на отупевших зелеДрочеров...
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01.05.2025 14:33 Ответить
Яцик-свинособака..
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01.05.2025 14:42 Ответить
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