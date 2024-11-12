Офис Президента посодействовал встрече Стерненко с Сырским. ФОТОрепортаж
Главнокомандующий Александр Сырский провел встречу с волонтерами и представителями гражданского общества, в частности - с Сергеем Стерненко, который накануне обвинил Сырского в объявлении его в розыск из-за ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский встретился с представителями общественности - волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко, Любовью Шипович - основательницей благотворительного фонда Dignitas, и правозащитницей и соучредителем ОО "Принцип" Любовью Галан. Встреча проведена при координации и содействии советника Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина. Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов", - отметили в Генштабе.
На встрече был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины.
"Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии. Участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии. Такая практика в дальнейшем будет способствовать нивелированию деструктивного влияния противника на личный состав и украинское общество", - добавили в Генштабе ВСУ.
Встречу прокомментировал и Сергей Стерненко.
"Присоединился, чтобы лично проговорить все проблемные вопросы, которые озвучиваю уже длительное время. Считаю правильным использовать все возможности, чтобы доносить прямо и как есть проблемы военных, с которыми работаем. Донес наиболее наболевшие вопросы, как создание эффективного механизма изменения места службы (перевод), необходимость оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и структурно-организационные вопросы.
Отдельно - о дальнейшем развитии беспилотных систем, в том числе для противовоздушной обороны.
У нас в этом есть большие перспективы. Наше государство сейчас в чрезвычайно тяжелой ситуации, и мы должны меняться и взаимодействовать, чтобы выстоять. Изменимся или погибнем", - подчеркнул волонтер.
Впоследствии Александр Сырский обнародовал фото с волонтерами и подписью "Все будет Украина".
Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.
Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в объявлении его в розыск из-за ТЦК и СП.
В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.
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Вся Одесса в курсе, а вы вчера родились?))
Чи мало відкотив ОПі і публічно відшмагали?
Чи може ти розкажеш як це чувидло наколядувало 20 млн гривень за минулий рік тільки офіційно? )) З чиїх грошей? Тільки дуже прошу не згадуй про монетизацію на Ютуб бо там копійки платять за теми про війну якщо взагалі це монетизується.
Аваков-Татаров вам аплодують, ніщебродне кодло.
Поганий вам Стерненко? А скільки мавіків ви організували для фронту? Впевнена - просто сидять в облізлих канапе і *******. Сидять і *******,
Коррупція? Давай факти про каррупцию. В тебе є докази? суддя, *****, в засратих труселях. Ще й умнічає, як профессор сральних навук. пнх
Може варто було поцілувати Порошенка і його Авакяна з Луцьонкою, пьякуйойом?
Ти точно грос? Скоріш, молочна сасиска. 🤣
Офіс президента втрутився у розбірки між Стерненко та Сирським. Відбулася зустріч під патронатом Литвина, радника Зеленского. З точки зору комунікацій - рішення абсолютно логичне, якщо б не два моменти, на які мою увагу звернули саме військові.
1. В тебе фронт сиплеться, мобілізація зірвана, нестача особового складу у бригадах, СЗЧ стає більше, дефіцит снарядів та бк, з фортифікаціями проблеми, російська армія переміщує підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області та готується до наступу із залученням бронетехніки і тому ти повинен 24/7 займатися питаннями фронту, а ти замість цього витрачаєш час на фоточки та псевдо-піар. Всі і так розуміють, що Сирський думає про Стерненка, а Стерненко про Сирського. І ніякими фоточками це не перебити. І ситуацію на фронті ці фоточки не виправлять. Військові трохи прифігіли від цього.
2. А таке ж фото з Сирським та Безуглою буде? Чи в ОП з задоволенням спостерігають, як вона чавкає плавлений сир?
Комунікації важливі. Але важливо і пріоритети розставляти. Бо фоточки почекають, а фронт - ні. Хоча для шоуменів з ОП пріоритети інші.
Цікаво, люди які груддю стали на захист Стерненко, бо бусічку хочуть в військо забрати,---, і люди , які нічтоже сумнящеся записують ледь не в ухилянти генерала Марченка, якому не за горами полтос і все життя військова служба, це одні і ті ж персонажі, чи все таки різні?
Мій персональний охрініватор знову згорів, я вже збився з ліку, вкотре.
upd
Тут мені про доцільність закидають. Ну, окей. Давайте ще про доцільність. І про рівність.
Масі онде виклав у себе в стрічці, що буде захищати Стерненка усіма своїми пуштунськими силами, як друг та, на хвилиночку, як адвокат!
Від чого захищати? Від закону?
***... ********* зараз на нулі умовний Микола-тракторист, 45+ з гіпертонією, ішемією, остеохондрозом та гемороєм і думає: - ****, так я ж хліб вирощував, армію годував, а мене в бусик затрамбували, дали в писок, автомат і в штурмовики... виходить я менш цінна особа, ніж Сірожа-волонтер? А хто за мене заступиться, адвокати, ау?
І Василь будівельник так думає.
І дядько Петро-токар з золотими руками, яких днем з вогнем не знайдеш, так думає.
Чим всі ці люди відрізняються від Стерненка???
p s
Мадяр чомусь може і воювати і гроші збирати.
А сірожи не можуть. Біда.
які і не на фронті, і не волонтерять, а навпаки прибарахляються під час війни
Перш ніж щось погане говорити про Стерненка, скажіть собі по-чесному: що ви зробили для Перемоги? Скільки дронів/авто чи ще чогось ви передали на військо? На яких фронтах воювали? Чи сидите тихенько, боїтесь на вулицю ніс показати, щоб раптом повістку не отримати?
Так як обс#раються наші ухилянти (не побоюсь цього слова) ще ніхто в історії не обс#рався! Все г#вном забризкують навколо! Все вам погано, всі навколо погані, одні ви добрі і красиві. Тьфу!
🤡🤡🤡
Хто ще не добрав?
Дайте йому якогось бутерброда і копня під с..раку.
Цирк на дроті.
Хіба нашим високопоставленим нема чим зайнятись??
Фронт сиплеться, економіка в стагнації, призов провалений, корупціонери не покарані, і те де, а вони до якогось блогера-*********-волонтера домахались ?!
Шапіто!! Більше нема слів.
Як казав гуталіновий лєнін: народу хліба та видовищ.
Видовище є, очікуєм на "хліб"...
Все по пi дaрських методичках.
Ігнорувати? Це допоможе?..