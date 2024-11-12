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Офис Президента посодействовал встрече Стерненко с Сырским. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Александр Сырский провел встречу с волонтерами и представителями гражданского общества, в частности - с Сергеем Стерненко, который накануне обвинил Сырского в объявлении его в розыск из-за ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский встретился с представителями общественности - волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко, Любовью Шипович - основательницей благотворительного фонда Dignitas, и правозащитницей и соучредителем ОО "Принцип" Любовью Галан. Встреча проведена при координации и содействии советника Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина. Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов", - отметили в Генштабе.

Сирський зустрівся зі Стерненком
Сирський зустрівся зі Стерненком
Сирський зустрівся зі Стерненком

На встрече был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины.

"Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии. Участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии. Такая практика в дальнейшем будет способствовать нивелированию деструктивного влияния противника на личный состав и украинское общество", - добавили в Генштабе ВСУ.

Сирський зустрівся зі Стерненком

Встречу прокомментировал и Сергей Стерненко.

"Присоединился, чтобы лично проговорить все проблемные вопросы, которые озвучиваю уже длительное время. Считаю правильным использовать все возможности, чтобы доносить прямо и как есть проблемы военных, с которыми работаем. Донес наиболее наболевшие вопросы, как создание эффективного механизма изменения места службы (перевод), необходимость оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и структурно-организационные вопросы.

Отдельно - о дальнейшем развитии беспилотных систем, в том числе для противовоздушной обороны.
У нас в этом есть большие перспективы. Наше государство сейчас в чрезвычайно тяжелой ситуации, и мы должны меняться и взаимодействовать, чтобы выстоять. Изменимся или погибнем", - подчеркнул волонтер.

Сирський зустрівся зі Стерненком

Впоследствии Александр Сырский обнародовал фото с волонтерами и подписью "Все будет Украина".

Сирський зустрівся зі Стерненком

Читайте также: Сухопутные войска ВСУ о розыске Стерненко: ТЦК напрямую решают, кого мобилизовать

Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в объявлении его в розыск из-за ТЦК и СП.

В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.

Также читайте: Стерненко сообщил о закрытии дела по его самозащите

Автор: 

Стерненко Сергей (394) Александр Сырский (565)


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Топ комментарии
+57
Зустрілися і вірішили, що Стерненко, щоб не потрапити в піхоту на фронт, має писати тільки все гарне і хороше про Боневтіка, а якщо чогось не розуміє до кінця, то йому все напише риг литвин(що на фото), який пише Боневтіку патріотичні речі і буде скидати Стерненку для зачитки для своєї публіки.
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12.11.2024 10:38
+38
Литвин присутній для контролю від ОП?
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12.11.2024 10:39
+38
"Зустріч проведена за координації та сприяння радника Президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина." - ось і все, що потрібно знати і про зустріч, і про тих, хто там брав участь, і про те, кому це потрібно.
Підготовка до виборів ВЖЕ почалась і оці "волонтери на довєрії" і є одна з центральних ланок, що буде допомагати ЗЕшоблі переобратись.
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12.11.2024 11:11
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Страница 2 из 2
Не ліпи з нього. Чому вже третій рік воююча держава не налагодить серійний випуск дронів, а стеґирнеко все волонтерить...?
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12.11.2024 11:33 Ответить
Вы посмотрите на дату регистрации этого "защитника". Набежало их свеженьких Получили разнарядку.
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12.11.2024 11:38 Ответить
Я тут вже з 2015, багато років і знаю *поіменно* багатьох. Але ось 2 дні не можу зайти через свій акаунт, пише то 401,;400.. Сьогодні вже дало увійти, але до імені додалися циферки якісь..
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12.11.2024 11:45 Ответить
Как мне стыдно. Я подумал что 404 это месть редактора ко мне из за разной оценки фуги ре - минор Баха.
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12.11.2024 15:22 Ответить
адміни бутусова вирішили тупо поміняти логіни своїм юзерам, чи це лаг звязку цензора та гугла?
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12.11.2024 16:31 Ответить
Так можна отримати відповідь про налагоджений випуск дронів у воюючій державі, замість все тримати на волонтерах...? Чи все у стилі "как ви смєєтє, он хороший,сам дурак, іпсо ко-ко-ко?
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12.11.2024 11:50 Ответить
То есть у вас не вызывает вопросы, что около 80% аккаунтов резко стали зарегистрированы 12 листопада ?)
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12.11.2024 13:03 Ответить
Вам рассказать как Стерненко мыл бабло?)

Вся Одесса в курсе, а вы вчера родились?))
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12.11.2024 13:01 Ответить
Розскажи, москалику, бо не вся Одеса знає, може тобі з рязані видніше.
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12.11.2024 15:44 Ответить
На фото другий праворуч то унікальна гнида Дмитро Литвин. Унікальна гнида !
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12.11.2024 11:06 Ответить
Дивно, що мийку для брудних грошей їрмакаки так підсвітили...
Чи мало відкотив ОПі і публічно відшмагали?
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12.11.2024 11:14 Ответить
Донати падають, а апетит єрмака зростає. Як тільки не знайдуть точку перетину - Сірожа піде на фронт без шансів вижити. ОП таке практикує з тими хто "слишком много знал".
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12.11.2024 12:36 Ответить
У СИРа русская джьоппа підгоріла.
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12.11.2024 11:20 Ответить
Сцирскій мав би обіймати посаду командира бригади...на курщині(а він аж головком,і слухав зауваження від волонтерів((Я правильно все зрозумів(
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12.11.2024 11:20 Ответить
а чим тобі євреї не такі?--зразу видно що ти замаскований кацап
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12.11.2024 11:30 Ответить
Якщо ти про євреїв Зєлєнскава, Їрмака, Арахамію та інших з зєльоной шобли, то до тебе зустрічне питання: а чим вони тобі такі?
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12.11.2024 14:16 Ответить
іди в жопу кацап недорізаний
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12.11.2024 15:35 Ответить
Серьога ми виберем тебе , але обіцяй зруйнувати систему, всіх підарів виловити по світу і запроторити в буцегарню, всю владу люструвати, перевести алфавіт на латину , повернути всі відмиті гроші до України а це пів трильона доларів, зруйнувати олігархів, перенести столицю в Чигирин, заборонити московське нарєчіє, зробити державними : Українську, англійську, арабську.
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12.11.2024 11:23 Ответить
іпать дурне... твій Сирога вже прогнувся під систему аби тільки сраку з дивану не відривати і не зістрибувати з потоків.
Чи може ти розкажеш як це чувидло наколядувало 20 млн гривень за минулий рік тільки офіційно? )) З чиїх грошей? Тільки дуже прошу не згадуй про монетизацію на Ютуб бо там копійки платять за теми про війну якщо взагалі це монетизується.
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12.11.2024 13:14 Ответить
Скільки ж налізло хаятелів Стерненка. І це якісь ніщебродні ноунейми, що ********** Татарову- Авакяну.
Аваков-Татаров вам аплодують, ніщебродне кодло.
Поганий вам Стерненко? А скільки мавіків ви організували для фронту? Впевнена - просто сидять в облізлих канапе і *******. Сидять і *******,
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12.11.2024 11:23 Ответить
Т.е. вы поддерживаете беззаконие, кумовство и коррупцию?)
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12.11.2024 13:07 Ответить
КАкоє кумавство? Кто каму кум?
Коррупція? Давай факти про каррупцию. В тебе є докази? суддя, *****, в засратих труселях. Ще й умнічає, як профессор сральних навук. пнх
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12.11.2024 15:32 Ответить
Я з 24 лютого постійно донатю на волонтерів. Донатив і стерненку, але перестав, коли побачив як він став піаніста в дупу цілувати після того, як його на суді виправдали.
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12.11.2024 15:00 Ответить
І де є він так піаніста в дупу цілував?
Може варто було поцілувати Порошенка і його Авакяна з Луцьонкою, пьякуйойом?
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13.11.2024 00:49 Ответить
щось вони занадто щасливі, зважаючи на ситуацію на фронті...
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12.11.2024 11:24 Ответить
Стерненко провів акцію по підняттю прогнилого рейтингу?
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12.11.2024 11:24 Ответить
Ну так як ти проводиш акцію по підняттю свого в"ялого капаючого органу.
Ти точно грос? Скоріш, молочна сасиска. 🤣
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13.11.2024 00:50 Ответить
Один ухилянт стервенко нагнув весь Генеральний Штаб ЗСУ.
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12.11.2024 11:27 Ответить
На коліна перед Стерненком! Живо!
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12.11.2024 11:34 Ответить
Зустрілись і проговорили проблемні питання - насправді це дуже добре, волонтери працюють на низовому рівні - і це приклад зворотнього звязку для вищого керівництва, яке небачить чи недооцінює стан проблем на низовому рівні.
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12.11.2024 11:35 Ответить
"Це ж було вже ", подібний цирк з ним, не пригадуєте..? Тільки тоді був поганий Порох, який цього борцуна чомусь не посадив..
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12.11.2024 11:36 Ответить
Кришування наркоторгівлі, викрадення людини, навмисне вбивство, -такі герої можуть бути тільки у хворого суспільства
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12.11.2024 11:40 Ответить
Це Ви про кого?
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12.11.2024 12:48 Ответить
Вгадай з трьох раз
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12.11.2024 14:18 Ответить
Чєрвонєнко читає цензор та пише коментарі, виявляється .
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12.11.2024 13:05 Ответить
А ще він постійно знущається з мальчіков в трусіках.
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12.11.2024 13:49 Ответить
Шапіто!!!
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12.11.2024 11:54 Ответить
Шо? Інцидєнт ісчєрпан?
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12.11.2024 11:58 Ответить
Ти прямо прокурор, пастор і лічильник гейгера!
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12.11.2024 12:00 Ответить
прикольно, що про «проблемні питання в ЗСУ» Сирському розповідають Стерненко, Лачен, Шипович - думка військових які прям воюють, назуй нікому не впала
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12.11.2024 12:01 Ответить
https://www.facebook.com/borislav.bereza Borislav Bereza

Офіс президента втрутився у розбірки між Стерненко та Сирським. Відбулася зустріч під патронатом Литвина, радника Зеленского. З точки зору комунікацій - рішення абсолютно логичне, якщо б не два моменти, на які мою увагу звернули саме військові.

1. В тебе фронт сиплеться, мобілізація зірвана, нестача особового складу у бригадах, СЗЧ стає більше, дефіцит снарядів та бк, з фортифікаціями проблеми, російська армія переміщує підготовлені штурмові групи на передові позиції на півдні Запорізької області та готується до наступу із залученням бронетехніки і тому ти повинен 24/7 займатися питаннями фронту, а ти замість цього витрачаєш час на фоточки та псевдо-піар. Всі і так розуміють, що Сирський думає про Стерненка, а Стерненко про Сирського. І ніякими фоточками це не перебити. І ситуацію на фронті ці фоточки не виправлять. Військові трохи прифігіли від цього.

2. А таке ж фото з Сирським та Безуглою буде? Чи в ОП з задоволенням спостерігають, як вона чавкає плавлений сир?

Комунікації важливі. Але важливо і пріоритети розставляти. Бо фоточки почекають, а фронт - ні. Хоча для шоуменів з ОП пріоритети інші.
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12.11.2024 12:02 Ответить
Ви що там,охрініли? Сирський,йди з посади,ставай нянею для всіх соплежуїв,на твій вік їх буде достатньо. Ганьба!
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12.11.2024 12:16 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031322857062&__cft__[0]=AZXvS00jqQxB2319RYZOshNCAflQ62TUODnu0WUHA3Sjf6Q2HkvA4ArxOdbzTiOZx7OZPkCnj314VJIgwBhGTJu22Ol9c7bt1tRPt3G0lQ3DCBB7VTYtRAam3HdTYvYwliojV_MfVxC162-L2-YEX9YYdTSsBkhEw_k_b5qCtVug6wTISx28BVULUpc6M9Uh0pQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Ружицький



Цікаво, люди які груддю стали на захист Стерненко, бо бусічку хочуть в військо забрати,---, і люди , які нічтоже сумнящеся записують ледь не в ухилянти генерала Марченка, якому не за горами полтос і все життя військова служба, це одні і ті ж персонажі, чи все таки різні?

Мій персональний охрініватор знову згорів, я вже збився з ліку, вкотре.

upd

Тут мені про доцільність закидають. Ну, окей. Давайте ще про доцільність. І про рівність.

Масі онде виклав у себе в стрічці, що буде захищати Стерненка усіма своїми пуштунськими силами, як друг та, на хвилиночку, як адвокат!

Від чого захищати? Від закону?

***... ********* зараз на нулі умовний Микола-тракторист, 45+ з гіпертонією, ішемією, остеохондрозом та гемороєм і думає: - ****, так я ж хліб вирощував, армію годував, а мене в бусик затрамбували, дали в писок, автомат і в штурмовики... виходить я менш цінна особа, ніж Сірожа-волонтер? А хто за мене заступиться, адвокати, ау?

І Василь будівельник так думає.

І дядько Петро-токар з золотими руками, яких днем з вогнем не знайдеш, так думає.

Чим всі ці люди відрізняються від Стерненка???

p s

Мадяр чомусь може і воювати і гроші збирати.

А сірожи не можуть. Біда.
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12.11.2024 12:44 Ответить
От про Мадяра точно в яблучко
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12.11.2024 12:54 Ответить
Ще про чотитри рази ухилянта забули, про синка Бакланова, Кошового і пр. "Особо прібліжонних",

які і не на фронті, і не волонтерять, а навпаки прибарахляються під час війни
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12.11.2024 12:58 Ответить
позор
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12.11.2024 12:46 Ответить
Ну і набігло тут москалоти та інших п#дарів. Аж гидко читати!
Перш ніж щось погане говорити про Стерненка, скажіть собі по-чесному: що ви зробили для Перемоги? Скільки дронів/авто чи ще чогось ви передали на військо? На яких фронтах воювали? Чи сидите тихенько, боїтесь на вулицю ніс показати, щоб раптом повістку не отримати?
Так як обс#раються наші ухилянти (не побоюсь цього слова) ще ніхто в історії не обс#рався! Все г#вном забризкують навколо! Все вам погано, всі навколо погані, одні ви добрі і красиві. Тьфу!
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12.11.2024 12:49 Ответить
Люди як раз і зробили і роблять. Стерненко збирач донатів людей до яких ви, та і Стерненко теж, ставляться зверхньо і по хамські.
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13.11.2024 07:22 Ответить
Якщо для ЕрЗе Лачен - це представник громадськості, то для України це катастрофа. Втім, катастрофа сталася ще в 2019-му...
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12.11.2024 13:17 Ответить
Ну не по рангу з мутним пінчуковскьим інфлюєнсером для сопляків, зустрічатися самому головкому у напружені часи
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12.11.2024 13:29 Ответить
О, Дімка-глиста виповз із опи
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12.11.2024 13:29 Ответить
,,Дурисвіти матимуть успіх" -- це з Біблії .
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12.11.2024 13:33 Ответить
Цирк на дроті...

🤡🤡🤡
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12.11.2024 13:51 Ответить
Усяка правдива інформація про негатив у нас - пряма здача місць, куди треба бити ворогу.
Хто ще не добрав?
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12.11.2024 13:57 Ответить
То все ж чому доля забезпечення дронами висить на волосинці у Стирненка, і якщо стернеко не буде збирати донати, то держава на третьому році війни не зможе забезпечити військо і все посиплеться ..? Тобто якщо він навіть сам за власним бажанням піде воювати, то все, Україна програє .?
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12.11.2024 13:59 Ответить
Не хочу бути адвакатом Сирського, але у цьому випадку він поступив достойно. Такі зустрічі дуже корисні - і для громадскості і для військових.
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12.11.2024 14:00 Ответить
Сырский старая (ещё советская) школа. Сейчас так не учат. Так заинтересованно слушать бред дуры в бейсболке - это уметь надо. А если это не постановка, то двойное восхищение командующим
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12.11.2024 15:35 Ответить
Какой цирк
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12.11.2024 14:01 Ответить
а що це по ліву руку від Сирського за вовченя негодоване?
Дайте йому якогось бутерброда і копня під с..раку.
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12.11.2024 14:04 Ответить
Так воно ж шпаргалки вождю пише .
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12.11.2024 17:31 Ответить
нові обличчя кварталу?
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12.11.2024 14:20 Ответить
Думаю Сирский был впечатлен рассказами Стерненка как тот будучи ранен догнал своего обидчика и заколол как свинью. Потом по отцовски похлопал по плечу, с сожалением сказав: "Нам таких не хватает"
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12.11.2024 14:23 Ответить
Уявив змальовану картинку - прямо сценка для зав'язки сценарію дешевого бойовика з Дж. Стетхемом в головній ролі або старіючим Сталлоне
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12.11.2024 21:32 Ответить
Млять...
Цирк на дроті.
Хіба нашим високопоставленим нема чим зайнятись??
Фронт сиплеться, економіка в стагнації, призов провалений, корупціонери не покарані, і те де, а вони до якогось блогера-*********-волонтера домахались ?!
Шапіто!! Більше нема слів.
Як казав гуталіновий лєнін: народу хліба та видовищ.
Видовище є, очікуєм на "хліб"...
Все по пi дaрських методичках.
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12.11.2024 15:19 Ответить
Ось і відповідь гнусам хто такий стерненко - такаж гнида як і зеленский. Кончені тварюки.
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12.11.2024 18:26 Ответить
влада така яка є - іншої немає і не буде, поки війна.
Ігнорувати? Це допоможе?..
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12.11.2024 23:33 Ответить
Коли скінчиться це дике шоу?
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12.11.2024 19:56 Ответить
не війна?..
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12.11.2024 23:38 Ответить
Цікаво...А присутній при цій судьбоносній для воюючої третій рік країни зустрічі Психолог може пояснити рідним загиблих Героїв України,чого той СТЕРНЕНКО не на фронті, а у рестораціях Києва воює з рашистами?? А Сирський дійсно такий некчема,що витерся та фотографується з ухилянтом??
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12.11.2024 23:52 Ответить
Говнокомандувач, в вас села відклеїлися, а ви фоточки постмте------ Війська окупантів просунулись біля 10 населених пунктів на Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області, - DeepState.
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13.11.2024 06:58 Ответить
вот эти собиральщики засевайщики, иди **** зароби ци гроши и виддай их на ЗСУ, сборище ничего непредставляющих людей!!!!
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13.11.2024 07:57 Ответить
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