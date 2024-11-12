Офис Президента посодействовал встрече Стерненко с Сырским. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Александр Сырский провел встречу с волонтерами и представителями гражданского общества, в частности - с Сергеем Стерненко, который накануне обвинил Сырского в объявлении его в розыск из-за ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский встретился с представителями общественности - волонтерами Игорем Лаченковым и Сергеем Стерненко, Любовью Шипович - основательницей благотворительного фонда Dignitas, и правозащитницей и соучредителем ОО "Принцип" Любовью Галан. Встреча проведена при координации и содействии советника Президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрия Литвина. Также во встрече принимали участие начальник Военной службы правопорядка в ВС Украины полковник Виталий Левченко и начальник Главного управления психологической поддержки персонала ВС Украины полковник Андрей Мартынов", - отметили в Генштабе.







На встрече был обсужден ряд вопросов, которые являются насущными для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины.

"Начиная от технологических инноваций, внедряемых в войсках, до текущих проблем консолидации общества вокруг армии. Участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии. Такая практика в дальнейшем будет способствовать нивелированию деструктивного влияния противника на личный состав и украинское общество", - добавили в Генштабе ВСУ.

Встречу прокомментировал и Сергей Стерненко.

"Присоединился, чтобы лично проговорить все проблемные вопросы, которые озвучиваю уже длительное время. Считаю правильным использовать все возможности, чтобы доносить прямо и как есть проблемы военных, с которыми работаем. Донес наиболее наболевшие вопросы, как создание эффективного механизма изменения места службы (перевод), необходимость оценки эффективности командиров для максимально сохранения людей и структурно-организационные вопросы.



Отдельно - о дальнейшем развитии беспилотных систем, в том числе для противовоздушной обороны.

У нас в этом есть большие перспективы. Наше государство сейчас в чрезвычайно тяжелой ситуации, и мы должны меняться и взаимодействовать, чтобы выстоять. Изменимся или погибнем", - подчеркнул волонтер.

Впоследствии Александр Сырский обнародовал фото с волонтерами и подписью "Все будет Украина".

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Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в объявлении его в розыск из-за ТЦК и СП.

В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.

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