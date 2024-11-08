История с моим розыском - прямое указание Сырского, который обиделся на требования провести реформу в армии, - Стерненко
Волонтер Сергей Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в объявлении его в розыск через ТЦК и СП.
Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Стерненко, Сырский якобы дал прямое указание объявить его в розыск из-за требований провести армейскую реформу.
"История с моим розыском - прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе из-за неадекватной системы управления войсками", - заявил волонтер.
Стерненко отметил, что ему специально отправили повестку по адресу, где он не проживает, чтобы он ее не получил и после этого его объявили в розыск. После чего его объявили в розыск, потому что он не явился по вызову, который не мог получить, потому что с ним не связались ни по телефону, ни по почте.
"В день объявления в розыск я был в Министерстве обороны. Через день еще раз. Слив инфы о розыске российской агентуре. Далее включились и сами россияне. (Далее) ложь об умышленной неявке и уплате штрафа мной от областного центра комплектования", - рассказал волонтер.
Также он обратился к главкому Сырскому, заявляя, что "ложь и мелочность точно не помогут сохранить страну".
"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну",- заявил волонтер.
Впоследствии в своем следующем посте в соцсети Facebook Стерненко опубликовал сообщение подсанкционного медиа "Страна.ua", которое опубликовало якобы постановление Приморского РТЦК и СП о наложении штрафа на Сергея Стерненко.
"Александр Станиславович (обращается к Сырскому.- Ред.), попросите Страну.юа выслать мне также копию этого постановления. Потому что российские агенты его получили, а я до сих пор нет. Протокол да, но не постановление. И еще вопрос: вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто натупили? Потому что россияне меня хотят убить за обеспечение войска 115 к+ дронов. И такие действия ставят под угрозу мою жизнь", - заявил Стерненко.
Что предшествовало?
Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.
В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.
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Правильно: НУЛЬ! Армія лише відступає. І ще в Курськ полізли...
Армії потрібна РЕФОРМА, а не ганятися за тими, хто її критикує.
99% - це донати від інших, а він просто зібрав і закупив... ну і піарився, як Притула.
і з волонтерами спілкуюсь частенько, бо вони й самі звертаються за донатами
так от, чим більше я допомагаю напряму певним підрозділам чи окремим бійцям ЗСУ, тим більше негативу чую від волонтерів
не кажу, що вони - зло... кажу, що їх роль - посередник між тими, хто донатить і отримує
тому не треба ні з кого робити кумира
тим паче з Стерненка та Притули
резюмуємо:
стерненко, хайпанув поповній, і навіть з гіркою.
на сирського вилито чергове відро гімна.
залишилось з'ясувати, а хто ж призначив сирського на цю посаду?
кого влаштовую стан справ на фронті?
хто у нас верховний головнокомандувач?
молодий пацан призовного віку готовий займатися чим завгодно, волонтерити до усеру (за кошти донаторів), аби лише не воювати
ще є таке саме гімно, як Притула, який прикрився 3 дітьми
думаю Стерненко прикрився якоюсь липовою болячкою
https://censor.net/ua/resonance/3518966/vybory_v_ssha
Дрони в армію більша частина, як постачались волонтерами і громадянським суспільством, місцевим самоврядуванням, так і постачаються, і це не забезпечує всі потреби.
Влада отримує в десятки разів більше фінансування державного бюджету від наших партнерів і не забезпечує дронами, розкрадаються гроші. Мавіки, аутели, ФПВ, держава не закриває і 20% цього. Раніше їх взагалі не постачали, тривалий час. В кінці року це десь до 25% застосування ФПВ це те, що купує держава. А 75% - це фінансування громадянського суспільства і волонтерів. А по мавіках і аутелах держава фінансує десь 5% основний розвідувальний дрон. Ну можливо 10%, до 10% максимально поставимо планку. Все інше це купує хто? Громадянське суспільство.