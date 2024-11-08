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История с моим розыском - прямое указание Сырского, который обиделся на требования провести реформу в армии, - Стерненко

Стерненка про свій розшук ТЦК

Волонтер Сергей Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в объявлении его в розыск через ТЦК и СП.

Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Стерненко, Сырский якобы дал прямое указание объявить его в розыск из-за требований провести армейскую реформу.

"История с моим розыском - прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе из-за неадекватной системы управления войсками", - заявил волонтер.

Стерненко отметил, что ему специально отправили повестку по адресу, где он не проживает, чтобы он ее не получил и после этого его объявили в розыск. После чего его объявили в розыск, потому что он не явился по вызову, который не мог получить, потому что с ним не связались ни по телефону, ни по почте.

Читайте также: Одесский ТЦК объявил Стерненко в розыск: Волонтер считает это "приветом" за критику армейской системы или кто-то хочет остановить поставку дронов в войска

"В день объявления в розыск я был в Министерстве обороны. Через день еще раз. Слив инфы о розыске российской агентуре. Далее включились и сами россияне. (Далее) ложь об умышленной неявке и уплате штрафа мной от областного центра комплектования", - рассказал волонтер.

Также он обратился к главкому Сырскому, заявляя, что "ложь и мелочность точно не помогут сохранить страну".

"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну",- заявил волонтер.

Впоследствии в своем следующем посте в соцсети Facebook Стерненко опубликовал сообщение подсанкционного медиа "Страна.ua", которое опубликовало якобы постановление Приморского РТЦК и СП о наложении штрафа на Сергея Стерненко.

"Александр Станиславович (обращается к Сырскому.- Ред.), попросите Страну.юа выслать мне также копию этого постановления. Потому что российские агенты его получили, а я до сих пор нет. Протокол да, но не постановление. И еще вопрос: вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто натупили? Потому что россияне меня хотят убить за обеспечение войска 115 к+ дронов. И такие действия ставят под угрозу мою жизнь", - заявил Стерненко.

Стерненко про розшук

Что предшествовало?

Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.

Читайте также: ТЦК о розыске Стерненко: Не сообщил ряд важных деталей, это не является "местью"

Автор: 

Стерненко (394) Александр Сырский (558) повестка (152) ТЦК (515)


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Топ комментарии
+54
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08.11.2024 19:53
+53
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08.11.2024 19:53
+46
В двадцять років воно "Пороха валити" збиралось..Корисний ідіот, дурістю якого успішно користувались прокацапські сили.
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08.11.2024 20:03
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не пиши маячню, підспівуючи зеленим пропагандонам...ти навіть місто не взмозі правильно згадати
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09.11.2024 15:21 Ответить
Схоже тобі теж вибили око на колчаковских фронтах, бо ракета в Полтаві на конференцію виробників дронів не влучала
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09.11.2024 18:04 Ответить
Схоже цій дешевій троляці "Олена Тихонова" теж вибили око на колчаковских фронтах, бо ракета в Полтаві на конференцію виробників дронів не влучала.
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09.11.2024 18:06 Ответить
Ну так, мені Полтава і Чернігів десь рядом. Це не відміняє злочинної тупості організаторки.
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09.11.2024 22:08 Ответить
Для тебя Москва и Урал где-то рядом. Садись, двойка, зарплату тролля не получишь за этот месяц.
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10.11.2024 12:41 Ответить
Тихонова, ты, случаем
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10.11.2024 15:16 Ответить
Тихонова, ты, случаем, Штирлица не играла?
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10.11.2024 15:18 Ответить
Я ні, а Берлінська точно Штірліц.
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10.11.2024 20:01 Ответить
Мар'яшо, перелогінься.
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17.11.2024 18:47 Ответить
А чому сам Стирненко не фронтi
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09.11.2024 06:54 Ответить
Який фронт? А хто ж буде с Притулою бабло пиз**ть? А тим більше с такою "крышей" у Притули як - зять Хомутинніка...
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09.11.2024 07:34 Ответить
Потому что не все хотелки любителей руZZкого мира в Израиле сбываются и отправлять на нуль с автоматом летчика F16, оператора Патриот, разработчика "Нептуна" или волонтера, поставившего тысячи дронов, может лишь крот, у которого родственники много лет живут в мордоре.
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10.11.2024 15:20 Ответить
Треба згадати: Скільки МЕТРІВ КВАДРАТНИХ українських земель ЗВІЛЬНЕНО з того часу, як клоун поставив московита Сирського?
Правильно: НУЛЬ! Армія лише відступає. І ще в Курськ полізли...
Армії потрібна РЕФОРМА, а не ганятися за тими, хто її критикує.
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09.11.2024 07:37 Ответить
Ото Сирський вирішив що московію має звільняти.
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10.11.2024 19:58 Ответить
Стерненко поставив для фронта сотні тисяч дронів, скільки поставила "зелена команда"і де від нього більше кортисті буде? Нажал поналазоло бидла і корисних ідіотів які звинувачують вулантера ,звісно на замовлення як цієї горе влади так і кацапів.
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09.11.2024 08:35 Ответить
Стерненко особисто поставив може трішки більше ніж ні#уя.

99% - це донати від інших, а він просто зібрав і закупив... ну і піарився, як Притула.
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09.11.2024 13:40 Ответить
А що ти зробив для допомоги ЗСУ ? давай розгоним вулантерів і залишим невігласів які вміють лише руйнувати на догоду ворога.
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09.11.2024 14:26 Ответить
він звичайний кремлівський троль
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09.11.2024 21:06 Ответить
я задонатив за 3 роки десь 360,000 грн

і з волонтерами спілкуюсь частенько, бо вони й самі звертаються за донатами

так от, чим більше я допомагаю напряму певним підрозділам чи окремим бійцям ЗСУ, тим більше негативу чую від волонтерів

не кажу, що вони - зло... кажу, що їх роль - посередник між тими, хто донатить і отримує

тому не треба ні з кого робити кумира

тим паче з Стерненка та Притули
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11.11.2024 00:18 Ответить
а скількі ти зібрав, закупив і поставив?
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09.11.2024 15:22 Ответить
ну шо ж, поставлена задача виконана на 1000 (тисячу) відсотків!
резюмуємо:
стерненко, хайпанув поповній, і навіть з гіркою.
на сирського вилито чергове відро гімна.

залишилось з'ясувати, а хто ж призначив сирського на цю посаду?
кого влаштовую стан справ на фронті?
хто у нас верховний головнокомандувач?
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09.11.2024 09:35 Ответить
Ця людина взагалі в курсі, що вимоги реформ в армії треба у Мінооборони, а саме в Умєрова вимагати? Чому у нас реформу МОЗу в свій час Супрун відповідала, а не умовний головний лікар?
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09.11.2024 09:45 Ответить
Величезна подяка Сергійові Стерненко! Справжній патріот і громадянин України. На такий особистостях тримається держава. Слава Україні!
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09.11.2024 10:09 Ответить
Ого, хорош там бухать вже в Німеччині. Так шо там Шольц, воїн?
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09.11.2024 10:33 Ответить
Ви подивіться кого попризначав Сир.. одніх совків припитих
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09.11.2024 10:43 Ответить
А мне вот кажется, что Сырский сейчас менее полезен для ВСУ, чем Стерненко. И для повышения эффективности ВСУ нужно послать Сырского пехотинцем под Покровск.
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09.11.2024 12:50 Ответить
И тебя туда же и Стерненко тоже, всех скопом грамотеев.
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09.11.2024 17:00 Ответить
В Киргизию завезли зеленый порошок?
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10.11.2024 15:13 Ответить
ну звісно ж

молодий пацан призовного віку готовий займатися чим завгодно, волонтерити до усеру (за кошти донаторів), аби лише не воювати

ще є таке саме гімно, як Притула, який прикрився 3 дітьми

думаю Стерненко прикрився якоюсь липовою болячкою
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09.11.2024 13:37 Ответить
а ти Татаровим, Єрмаком чи Портновим прикриваєшся?
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09.11.2024 17:50 Ответить
Отправлять на нуль с автоматом летчика F16, оператора "Patriot", разработчика "Нептуна" или волонтера, поставившего тысячи дронов, может лишь крот, у которого родственники много лет живут в мордоре.
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10.11.2024 15:22 Ответить
Тут цитати з надавнього стріму Бутусова.
https://censor.net/ua/resonance/3518966/vybory_v_ssha
Дрони в армію більша частина, як постачались волонтерами і громадянським суспільством, місцевим самоврядуванням, так і постачаються, і це не забезпечує всі потреби.
Влада отримує в десятки разів більше фінансування державного бюджету від наших партнерів і не забезпечує дронами, розкрадаються гроші. Мавіки, аутели, ФПВ, держава не закриває і 20% цього. Раніше їх взагалі не постачали, тривалий час. В кінці року це десь до 25% застосування ФПВ це те, що купує держава. А 75% - це фінансування громадянського суспільства і волонтерів. А по мавіках і аутелах держава фінансує десь 5% основний розвідувальний дрон. Ну можливо 10%, до 10% максимально поставимо планку. Все інше це купує хто? Громадянське суспільство.
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09.11.2024 17:41 Ответить
Сирський руками ТЦК хоче знищити Стерненка і постачання дронів захисникам України.
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09.11.2024 17:45 Ответить
Клоуни зеленського влаштовують цирк.
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09.11.2024 19:27 Ответить
Эти люди научили сына любить свою Родину. А Стерненко - враг Родины.

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10.11.2024 15:28 Ответить
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