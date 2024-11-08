История с моим розыском - прямое указание Сырского, который обиделся на требования провести реформу в армии, - Стерненко

Волонтер Сергей Стерненко обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в объявлении его в розыск через ТЦК и СП.

Об этом он написал в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Стерненко, Сырский якобы дал прямое указание объявить его в розыск из-за требований провести армейскую реформу.

"История с моим розыском - прямое указание Сырского, который обиделся за требования провести армейскую реформу. Я знаю это точно, и когда именно и через кого он давал это указание. Сделал он это, кстати, только со второй попытки. Триггером стал стрим от 27 октября, где я прямо сказал, что мы в ситуации, близкой к катастрофе из-за неадекватной системы управления войсками", - заявил волонтер.

Стерненко отметил, что ему специально отправили повестку по адресу, где он не проживает, чтобы он ее не получил и после этого его объявили в розыск. После чего его объявили в розыск, потому что он не явился по вызову, который не мог получить, потому что с ним не связались ни по телефону, ни по почте.

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"В день объявления в розыск я был в Министерстве обороны. Через день еще раз. Слив инфы о розыске российской агентуре. Далее включились и сами россияне. (Далее) ложь об умышленной неявке и уплате штрафа мной от областного центра комплектования", - рассказал волонтер.

Также он обратился к главкому Сырскому, заявляя, что "ложь и мелочность точно не помогут сохранить страну".

"Господин Сырский, вы на что рассчитываете, разжигая противостояние внутри страны? Вы точно понимаете последствия своих действий? Ложь и мелочность точно не помогут нам сохранить страну",- заявил волонтер.

Впоследствии в своем следующем посте в соцсети Facebook Стерненко опубликовал сообщение подсанкционного медиа "Страна.ua", которое опубликовало якобы постановление Приморского РТЦК и СП о наложении штрафа на Сергея Стерненко.

"Александр Станиславович (обращается к Сырскому.- Ред.), попросите Страну.юа выслать мне также копию этого постановления. Потому что российские агенты его получили, а я до сих пор нет. Протокол да, но не постановление. И еще вопрос: вы сознательно предоставили вражеской агентуре документы с моим фактическим адресом проживания или просто натупили? Потому что россияне меня хотят убить за обеспечение войска 115 к+ дронов. И такие действия ставят под угрозу мою жизнь", - заявил Стерненко.

Что предшествовало?

Ранее волонтер Сергей Стерненко сообщил, что узнал из СМИ, что он объявлен в розыск Приморским ТЦК за якобы нарушение правил воинского учета.

В Одесском областном ТЦК заявили, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей и добавили, что волонтер уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета. Также его направили на ВВК.

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